Yay burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yay Burcu Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu hafta enerjiniz değişkenlik gösterebilir. Siz değişken bir burç olarak olaylara uyum sağlamakta zorlanmayacaksınız ama aynı anda çok fazla işe kalkıştığınızda kafanız karışabilir ve düzeninizi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden bu hafta net ve sağlam kararlar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun.

Haftanın Genel Etkileri

Güneş, Merkür ve Venüs balık burcunda ilerliyor. Bu da sizin 4. evinizi etkiliyor. Aile büyüklerinizin sağlığı, evinizle ilgili kararlar, evlilik ve ev içindeki uyum gibi konular gündeminizde olacak. Bu konularda biraz karmaşa yaşayabilirsiniz. Örneğin, taşınma planınız varsa yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Evde toparlanma, düzenleme gibi işler yapmak isteyebilirsiniz ama canınız sıkkın olabilir. Aile büyüklerinizin sağlık sorunları nedeniyle doktor ziyaretleri yapmanız gerekebilir. Ev sahibinizle bir problem yaşayabilirsiniz ve çözümü kolay olmayabilir. Balık burcuyla ilgili olduğu için su tesisatı veya doğal gazla ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir. Evin içinde dikkatli olun. Doğal gazı veya suyu açık bırakmayın. Bu hafta dalgınlıklarınız yüzünden aksilikler, hatalar veya kazalar yaşayabilirsiniz.

Haftanın Önemli Günleri

7-10 Mart arası daha gergin bir dönem olacak. Mars ve Uranüs arasında sert bir açı var. Bu da sizin iletişim, trafik, teknoloji ve günlük hayatla ilgili konularda kazalara, tartışmalara, bozulmalara ve anlaşmazlıklara açık olduğunuz anlamına geliyor. İş yerinde biriyle kavga edebilirsiniz. Bir projeyle ilgili bir pürüz çıkabilir. Bir yolla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu dönemde dikkatli olun. Hızlı ve büyük projeler de konuşulabilir.

10 Mart günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu sizin için iyi bir haber. Hem aşk, flört ve romantizm konuları daha fazla ön plana çıkıyor hem de yeteneklerinizi daha fazla göstermek isteyeceksiniz. Kendinizi hızlı, güçlü ve ilhamlı bir şekilde ifade edebileceksiniz. 10 Mart günü aynı zamanda balık burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Bu da evinizle ilgili koşulları iyileştirmek için daha akıllıca kararlar alabileceğiniz anlamına geliyor. Sevgili yaylar, haftanın geneli biraz karışık, tartışmalı ve çatışmalı geçebilir ama sonrasında rahatlayacaksınız. Kendinize iyi bakın.