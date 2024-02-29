Yay ve Yükselen Yay burcu, Satürn’ün 4. evinizdeki geçişi hayatınızı nasıl etkiliyor?

Sevgili Yaylar ve Yükselen Yaylar

Hayatınızı yeniden şekillendireceğiniz bir haftaya giriş yapmış olabilirsiniz. İşte size bazı avantajlar, dezavantajlar ve öneriler.

Satürn'ün Etkisi

Özellikle yükseleni yay olanların 4. evlerinden Satürn geçiyor. Bu, ailevi konularda sorumluluklarınızın artacağı anlamına gelebilir. Belki annenize, babanıza veya ailedeki başka birine bakmanız gerekebilir. Aileden kaynaklanan bir baskı hissedebilirsiniz veya yıllardır yaşadığınız yerden taşınıp başka bir yere taşınmanız gerekebilir. Bu durumlar size zor gelebilir, ancak Satürn'ün bu alanlardan geçişi, sağlam ve kalıcı bir yuva kurmanıza yardımcı olabilir.

Yeni Başlangıçlar

Belki de evlenemeyenlerin evlenme zamanı gelmiştir veya yuva kuramayanlar için yuva kurma zamanı gelmiştir. Belki de artık "evimi yurdumu bileceğim" dediğiniz bir süreç başlamıştır. Hatta bazılarınız sürpriz hamilelikler yaşayabilir veya baba ya da anne olabilirsiniz. Yıllardır bir ilişkiniz vardır ve belki de eşiniz ya da partneriniz sizi alıp "Hadi evlenelim" dememiştir. İşte şimdi önümüzdeki günlerde, "Artık hayatımı seninle birleştirmek istiyorum" diyen evlilik teklifleri alabilirsiniz.

Yeni Düzen

Hayatınızda sadece evlilik değil, yuva ve düzen kurma zamanıdır. İnşaatlara başlayabilir, ev yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Yeni bir düzen oluşturmak için ellerinizi taşın altına koyabilirsiniz. Bu süreçte en karlı çıkacak olanlar, belki de yıllardır bir kooperatife girmiş olanlar veya kentsel dönüşüme girmiş olanlardır. Özellikle deniz kenarı yerlerde yaşamak isteyen yaylar varsa, bu konuda da şanslı olabilirler.

Sağlık Uyarısı

Özellikle 2 ve 3 Mart sizin için çok zorlayıcı olabilir. Sağlığınıza, tiroidinize, tansiyonunuza ve vücut dengenize dikkat edin. Aynı zamanda tüm ilişkilerinizle ilgili, herkesle olan ilişkilerinizle ilgili çok iniş çıkışlı olabilir. Lütfen buna da çok dikkat edin.