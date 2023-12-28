Yay ve Yükselen Yaylar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN: 2024 YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇ YORUMLARI

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇ YORUMU 2024

Sevgili Yaylar, hayatınızda yeni bir sayfa açtığınız bir dönemdesiniz. Eski yaşadığınız yere veda ediyor, yeni bir yere taşınıyor ya da çok seyahat ediyorsunuz. Bu sene sizi eğlendirecek işlere yöneliyorsunuz. Dünyanız değişiyor. "21 Ocak'ta Plüton, Kova burcuna geçiyor" bu sizin iletişim evinizi etkiliyor. Sosyal ve iletişim becerilerinizde güçleniyor, yeni bir çevre ediniyorsunuz. Son yıllarda maddi konularda zorlandınız ama artık kazancınızı yükselttiğiniz bir yıl geliyor, şans sizden yana. Jüpiter ve Uranüs'ün iş evinizde birleşmesi sizi beklenmedik, büyük bir projeye dahil edebilir ya da yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu sene yaptığınız ya da yapacağınız her işte başarıyı yakalayacaksınız.

Bu yılın en önemli olaylarından biri de Güneş ve Ay Tutulmaları. "25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5 derecede bir Ay Tutulması gerçekleşiyor" bu sizin arkadaşlık evinizde olacak. Toplum içinde söz sahibi olmak, liderlik etmek gibi konularda arkadaşlarınızın ve sosyal ilişkilerinizin değişimine tanık olacaksınız. Arkadaşlarınız arasında yeni yüzler görebilir ya da eski arkadaşlarınız size çok değiştiğinizi söyleyebilir. Burada radikal değişiklikler yaşanacak. "8 Nisan saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek" bu sizin şans evinizde olacak ve şans sizinle. Şanslı fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Aile hayatınızda, aile ilişkilerinizde, ailenizin sizden beklentilerinde biraz yorulabilirsiniz.

"26 Mayıs'ta Jüpiter, İkizler burcuna geçiyor" bu sizin evlilik ve ilişkiler evinize etki edecek ve burada kıskançlık, rekabet gibi konular gündeme gelebilir. Bekar yaylar için birden fazla alternatif ortaya çıkabilir ve seçim yapmakta zorlanabilir. Jüpiter'in bu geçişini ilişkiler konusunda iyi yönetmelisiniz. Hayatınızda çok değer verdiğiniz insanları bu Jüpiter'in etkisiyle kaybedebilirsiniz. Bu sene kazancınızı artırmak için uygun bir ortam olacak ve asıl kazancınızı 2025'te göreceksiniz. Satürn Balık geçişi aile evinizde olacak ve sizin için çok önemli olacak. Sizi toparlayacak, düzene sokacak, ev alabilir, ev satabilir, yurt dışına çıkabilir, taşınabilir, çocuk sahibi olabilir, evlenebilir, birlikte yaşayabilirsiniz. Hayatınızda büyük ve köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Çok çalışan Yay burçları bu sene ödüllendirilecek. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu duygunuz güçlenebilir.