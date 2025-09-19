Yedigöller'de Sonbahar Büyüsü: Bolu'nun 7 Göllü Milli Parkı

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerine huzurlu doğa deneyimi sunuyor; 7 göl, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:38
Yedigöller'de Sonbahar Büyüsü

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla kaplanarak doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, ziyaretçilere huzurlu ve sakin bir doğa deneyimi sunuyor.

Doğal zenginlik ve göller

Adını bünyesindeki Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olmak üzere 7 göl'den alan milli park, bölgedeki en dikkat çekici doğal alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak gibi ağaç türlerine ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve aktiviteler

Fotoğraf tutkunlarının sıkça tercih ettiği Yedigöller'de yürüyüş yolları, piknik alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları bulunuyor. Sonbaharın serin atmosferi ve eşsiz manzaralar, ziyaretçilere doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Yaban hayatı ve koruma

Milli park, zengin bitki örtüsünün yanı sıra geyik, karaca, ayı, kurt ve sincap gibi yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Alanın korunması için görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ziyaretçileri doğaya zarar vermemeleri konusunda uyarıyor ve koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Yedigöller'de sonbahar manzarası havadan görüntülendi; bölge her mevsim yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.

Ziyaretçi izlenimi

Bolu'dan arkadaşıyla Yedigöller'e gelen Mehtap Merve Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgeyi "doğa harikası" olarak nitelendirerek, "Yedigöller'in dört mevsimi de güzel, sonbaharı ayrı güzel. Sonbaharda çok güzel kareler oluşacaktır." dedi. Türker, ziyaretçilere alanı buldukları gibi bırakmaları çağrısında bulunarak, "İnsanın ruhunu dinlendiren bir yer" ifadelerini kullandı.

