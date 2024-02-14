Yengeç burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Yengeç Burcu 19-25 Şubat Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bu hafta sizin için iki önemli gökyüzü olayı var. Venüs ve Mars sekizinci evinizde kavuşuyor ve bu da finansal, ortaklık ve sağlık konularında yeni gelişmeler getiriyor. Aile içinde veya ortaklarınızla para konularını konuşabilir, krizleri yönetebilir, tutkulu ilişkiler yaşayabilirsiniz. Sekizinci ev, gizli ve derin konuları da temsil eder, bu yüzden bazı sırlar ortaya çıkabilir veya gizli düşmanlarınızla uğraşabilirsiniz.

Balık Burcundaki Güneş ve Merkür

Bu hafta, güneş ve Merkür sırasıyla balık burcuna geçiyor ve sizin dokuzuncu evinizi aydınlatıyor. Bu da hayatınızda yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor. Artık krizlerden ve problemlerden uzaklaşıp, hayallerinize ve ideallerinize yöneliyorsunuz. Uzak yerlere seyahat etmek, yaz tatili planlamak, yabancı kültürlerle ilgilenmek, spiritüel ve manevi konulara eğilmek, akademik çalışmalar yapmak, ruhunuza hitap eden bir eğitmen veya rehber bulmak gibi şeyler mümkün olabilir. Kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz.

Kiron ve Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu

Bu arada, gökyüzünde kiron ve kuzey ay düğümü arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu da kariyerinizde ve toplumdaki konumunuzda iyileşme ve gelişme fırsatları anlamına geliyor. Kadersel bir şekilde size sunulan bu fırsatları değerlendirmek için kendinize güvenin ve cesur olun. Belki bir iş teklifi, bir terfi, bir ödül, bir takdir, bir yöneticiyle iyi bir iletişim gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Nisan ayında kariyerinizde parlayacağınızı unutmayın. Bu hafta, bunun için zemin hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, evlilik, aile, ortaklık gibi konularda da kararlar alabilir, ortak bir düzen kurabilir, toplumdaki yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz.

Başak Burcundaki Dolunay

Cumartesi günü saat 15:30'da başak burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu da sizin üçüncü evinizi etkiliyor. Bu ev, iletişim, yakın çevre, kardeşler, komşular, eğitim, seyahat, medya gibi konularla ilgilidir. Dolunay, bu konularda daha detaylı, analitik, mantıklı ve hesaplı davranmanızı gerektirebilir. Yakınlarınızla, telefonla veya internetle iletişim halinde olduğunuz kişilerle konuşabilir, anlaşmazlıkları çözebilir, bilgileri toplayabilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Biraz eleştirel veya mükemmeliyetçi olabilirsiniz, ama bunu abartmayın. Bazı şeyleri akışına bırakmanız gerekebilir. Dolunay, duygularınızı ve düşüncelerinizi ortaya çıkaracağı için, hafta sonu hareketli ve heyecanlı geçebilir. Sevgili yengeç burçları, bu hafta size başarı, mutluluk ve sevgi diliyorum.