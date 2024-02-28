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Yengeç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta duygusal, hayalci ve kaygılı olabilirsiniz. Hayalleriniz, umutlarınız, finansal durumunuz ve ilişkileriniz ön planda. 10 Mart’tan sonra daha net ve mantıklı olacaksınız. Sağlığınıza dikkat edin.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:43
Yengeç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, bu hafta duygusal anlamda daha hassas bir döneme giriyoruz. Güneş ve Merkür, satürn'ün koyduğu kuralların, kısıtlamaların ve sınırların ötesine geçerek neptün'ün yanına ilerliyor. Bu da hayal gücümüzü artırıyor, ancak aynı zamanda belirsizlik, dağınıklık, rahatsızlık ve hastalık gibi olumsuz ihtimalleri de beraberinde getiriyor. Bu hafta, özellikle 7-10 Mart arası, gökyüzünde kaygı verici ve ucu açık bir enerji hakim olacak.

Hayalleriniz ve Umutlarınız

Bu hafta, hayalleriniz, umutlarınız, ticari girişimler, uluslararası işler, akademik öğretiler, yurt dışı, yabancılar, spiritüel öğretiler, maneviyat, iç dünya, yaradan ve inançlar gibi konular ön plana çıkıyor. Bu konular, sizin için daha açık ve rahat bir alan oluşturuyor. Eğer uluslararası ticaret yapmıyor ya da yurt dışına gitmek, taşınmak gibi büyük planlarınız yoksa, bu haftayı daha rahat geçirebilirsiniz. Hayatın akışına bırakabilir, hayal kurabilirsiniz. Ancak, eşiniz, partneriniz, kardeşi, kuzeni gibi yakın akrabalarıyla olan ilişkilerinizde karmaşa yaşayabilirsiniz. Rota belirlemekte, net ve keskin kararlar vermekte zorlanabilirsiniz. Büyük sözleşmelere imza atmak yerine, hayatı akışına bırakmak daha akıllıca olacak. Hayal kırıklığına uğramamak için, hayallerinizi gerçekçi tutun. Örneğin, yazın bilmem nereye taşınalım gibi hayaller kurmayın. Bu hafta, biraz daha gözlem yapalım, geçişi atlatalım diyebiliriz. Ayrıca, bu hafta kandırma, dolandırıcılık, yalan gibi durumlara da açık olabiliriz. O yüzden, herkese her şeye inanmayalım.

Finansal Durumunuz ve İlişkileriniz

Bu hafta, 7-10 Mart arası, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşecek kare açı, finansal anlamda sizi zorlayabilir. Aile içinde, ortak finansal kaynaklar anlamında, ani harcamalar, problemler, pürüzler çıkabilir. Biraz tartışmalara açık bir dönem olabilir. Aniden gelişen bir ameliyat, operasyon riski gibi durumlar da söz konusu olabilir. Özellikle kova burcundan olduğu için, kalp, damar, sinir sistemi, kan dolaşımı gibi alanlarda problemler varsa, aniden ortaya çıkabilecek pürüzler olasıdır. Eşinizle, partnerinizle olan ilişkinizde de biraz gerginleşme ihtimaliniz var. O yüzden, önümüzü tam göremediğimiz, biraz daha gergin hissettiğimiz bir haftadan geçeceğiz.

10 Mart'tan itibaren Merkür, koç burcuna geçecek. Bu, sizin için biraz daha rahatlatıcı bir enerji olacak. Aklınızı daha netleştirecek, işinize, gücünüze, ailenize, kariyerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Hayalleri, olur olmaz şeyleri kenara bırakıp, daha mantıklı, daha pratik, daha pragmatik olacaksınız. Günümüzde olanı, önümüzdeki olanı düşüneceksiniz. İşinize, gücünüze bakacaksınız. 10 Mart'ta, öğlen 12'de, yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayda, Merkür'ün de bu yerleşimde olması sayesinde, hayallerinizle ilgili o sis bulutundan çıkıp, daha akıllı ve mantıklı planlamalar, konuşmalar yapabileceksiniz.

Sevgili yengeç burçları, bu hafta, genel olarak akışa bırakarak, sağlığımıza dikkat ederek geçirelim. Hayatın bize sunduğu güzellikleri görmeye çalışalım. Sevgiyle kalın.

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