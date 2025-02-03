Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Fransa Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının durdurulamaz yükselişi vatandaşları kara kara düşündürmeye devam ediyor. Bu süreçte toplu taşıma araçlarına yönelim artış gösterirken, akaryakıt desteği talepleri de giderek çoğalıyor. Fransa'dan gelen yeni destek haberi, çalışanların akaryakıtından faydalanacağını müjdeliyor.

Fransa'da Akaryakıt Desteği Uygulaması

Fransa'da da artan akaryakıt fiyatları, özellikle her gün evinden çıkan çalışanları zor durumda bırakıyor. Hükümet, bu durumla başa çıkmak adına harekete geçerek, çalışanlara yönelik akaryakıt desteği uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni düzenleme sayesinde çalışanlar, işverenleri tarafından sağlanan akaryakıt yardımından gelir vergisinden muaf bir şekilde yararlanabilecek. Bu uygulama, hem çalışanların ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de işverenlerin personel memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Akaryakıt Desteğinden Kimler Yararlanabilecek?

Fransa'daki akaryakıt desteğinden, sürekli (CDI) ve geçici (CDD) sözleşmeli işçiler, yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar yararlanabilecek. Ancak, işverenin taşıt ve yakıt masraflarını tamamen karşıladığı durumlarda veya işveren tarafından ücretsiz ulaşım sağlandığında, çalışanlar bu destekten yararlanamayacak. Ayrıca, iş yerine yakın lojmanlarda kalan ve ulaşım masrafı olmayan kişiler de bu yardımın dışında tutuluyor.

Türkiye'de Akaryakıt Desteği Var mı?

Türkiye'de ise akaryakıt fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum, araç sahiplerini zor durumda bırakırken, hükümetten akaryakıt desteği taleplerinin giderek arttığı biliniyor. Ancak, şu ana kadar Türkiye'de çalışanlara yönelik herhangi bir akaryakıt desteği uygulaması hayata geçmemiştir.