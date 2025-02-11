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Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Yeni elektrik düzenlemesi ile bazı abonelere muafiyet sağlanırken, 417 kWh üstü tüketenler devlet desteklerinden faydalanamayacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:30
Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Yeni Elektrik Düzenlemesi Uygulamaya Girdi

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni elektrik düzenlemesi, 1 Şubat 2025'te devreye girmeye başladı. Bu düzenleme, yıllık 5 bin kilovatsaat enerji tüketimini aşan abonelerin devlet desteklerinden yararlanamaması anlamına geliyor. Ancak bu uygulama, yalnızca belirli bir kesim için muafiyet sağlıyor.

3 Milyon Kişiyi Etkileyecek

Yeni tarifeye göre, aylık 417 kilovatsaat enerjiyi aşan tüketimler devlet desteklerinden faydalanamacak. Ancak bu durumdan sadece elektrik abonelerinin yüzde 3’ü etkileniyor. Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinin 40 milyonu mevcut tarifeden herhangi bir değişiklik yaşamayacak.

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Muafiyet Kapsamına Giren Aboneler

Yeni düzenlemeyle birlikte, sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihazlara bağımlı olan hastalar için özel bir muafiyet uygulaması getirildi. Bu bireyler, geçerli bir sağlık raporu ile elektrik dağıtım şirketine başvurduklarında yeni tarifeden etkilenmeyecek. Cihaza bağlı hastaların yıllık enerji kullanım limitleri ise 100 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.

Rapor Süresine Dikkat!

Elektrik Dağıtım Şirketleri, muafiyet hakkı olan raporlu hastalar için önemli uyarılarda bulundu. Raporların geçerlilik sürelerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanarak, rapor süresi dolmadan 20 gün önce hatırlatma yapılacağı duyuruldu.

1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni elektrik tarife düzenlemesi, genel olarak geniş bir kitleyi etkilemeyecek olsa da, belirli gruplar için önemli değişiklikler içeriyor. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor; bu amaç doğrultusunda 'çok kullanandan çok gidecek' politikası takip ediliyor.

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