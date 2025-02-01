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Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni düzenleme ile 417 kilovatsaat sınırını aşan abonelerin elektrik faturaları artacak, yüksek fatura korkusu başladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:58
Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni Düzenleme ile Faturalar Uçuşa Geçiyor!

1. 000 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyenler için zorlu bir fatura süreci başladı. Yeni yıl öncesinde, elektrik faturaları ile ilgili yeni tarife hesaplama uygulaması devreye alındı. Maliye, kış dönemi itibarıyla faturalarda artış yaşanacağını duyurdu.

417 Kilovatsaat Sınırı Uygulaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaati aşan aboneler, sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacaklar. Özellikle büyük evlerde, elektrikli araç sahipleri veya enerji tüketimi yüksek olanlar ciddi bir fatura artışı ile karşılaşacak.

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Mevcut durumda yaklaşık 1.050 TL olan bir fatura, yeni düzenleme ile 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Yani, yüksek tüketim yapan aboneler için faturalardaki artış neredeyse yüzde 100 seviyesine ulaşacak.

1,2 Milyon Abone Etkilenecek

Bakan Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, bu düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abone etkilenecek ki bu da Türkiye'deki toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor.

Bu yeni uygulama, enerji verimliliğini artırmak ve ekonomik dengeleri sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bakan Bayraktar, kaliteli enerji tüketimi yapmaya yönelik düzenlemelerin bir parçası olarak bu durumun önemli olduğunu vurguladı.

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