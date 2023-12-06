Yeni teknikleri unutun, lavaboyu sadece bu yöntem açıyor! İçine bir kaşık döküp geri çekilin yeter

Lavabosu sürekli tıkananlara hayat kurtaran yöntem geldi. Pahalı ve zararlı ürünleri kullanmanıza gerek kalmadan sadece bir kaşık yardımıyla lavabonuz açılacak. Tıkanan lavabo nasıl açılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...

Yeni teknikleri unutun, lavaboyu sadece bu yöntem açıyor! İçine bir kaşık döküp geri çekilin yeter
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Lavaboların tıkanması zor durumları meydana getirirken lavaboya dökülen yağlar, peçeteler, saç, yemek artıkları, kağıt havlu ve sabun gibi maddeler tıkanıklığa neden olmaktadır. Lavabonun suyunu yavaş akıtmaya ya da hiç akıtmamaya başladığında yapılması gerekenler araştırılıyor. İşte lavaboyu açmak için doğal yöntemler haberimizde.

KARBONAT, TUZ VE SİRKE

-3 su bardağı karbonat ve 5 su bardağı tuzu eklenerek karıştırılır.

-Karşım lavabo giderine dökülerek karışım gidere dökülerek huni yardımıyla aşağıya doğru gitmesini sağar.

-Devamında ılık sirke dökülür

-En son sıcak su dökülerek lavabo açılır.

lavabo açma yöntemleri

LAVABO POMPASI

Lavabonun ağzına yerleştirilen pompa sıkıca bastırılarak basınç sağlayarak hareketler yapılır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak lavabo açılır.

KAYNAR SU İLE LAVABO AÇMA

Ucuz ve kolay lavabo açma yönteminde sıcak su tercih edilirken lavabodaki yağ ya da sabun artıklarından ötürü tıkanıklık yaşandığında kaynar su lavaboya dökülerek erimesine yardımcı olur. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak sonuca varılır. 

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