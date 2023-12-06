Yeni teknikleri unutun, lavaboyu sadece bu yöntem açıyor! İçine bir kaşık döküp geri çekilin yeter

Lavaboların tıkanması zor durumları meydana getirirken lavaboya dökülen yağlar, peçeteler, saç, yemek artıkları, kağıt havlu ve sabun gibi maddeler tıkanıklığa neden olmaktadır. Lavabonun suyunu yavaş akıtmaya ya da hiç akıtmamaya başladığında yapılması gerekenler araştırılıyor. İşte lavaboyu açmak için doğal yöntemler haberimizde.

KARBONAT, TUZ VE SİRKE

-3 su bardağı karbonat ve 5 su bardağı tuzu eklenerek karıştırılır.

-Karşım lavabo giderine dökülerek karışım gidere dökülerek huni yardımıyla aşağıya doğru gitmesini sağar.

-Devamında ılık sirke dökülür

-En son sıcak su dökülerek lavabo açılır.





LAVABO POMPASI

Lavabonun ağzına yerleştirilen pompa sıkıca bastırılarak basınç sağlayarak hareketler yapılır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak lavabo açılır.

KAYNAR SU İLE LAVABO AÇMA

Ucuz ve kolay lavabo açma yönteminde sıcak su tercih edilirken lavabodaki yağ ya da sabun artıklarından ötürü tıkanıklık yaşandığında kaynar su lavaboya dökülerek erimesine yardımcı olur. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak sonuca varılır.