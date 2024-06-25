Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

ŞOK, son kataloğunda yatak ürünlerine yönelik başlattığı indirimi tüketicileri için yayımladı. 30 Haziran'a kadar devam edecek olan indirimli ürünlerin fiyatları araştırılıyor. İşte ŞOK marketler zincirinin yatak ürünlerindeki indirimleri..















