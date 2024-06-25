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Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

ŞOK marketler zinciri, yatak ürünler için bir indirim başlattı. Söz konusu kampanya 30 Haziran'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:05
Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

ŞOK, son kataloğunda yatak ürünlerine yönelik başlattığı indirimi tüketicileri için yayımladı. 30 Haziran'a kadar devam edecek olan indirimli ürünlerin fiyatları araştırılıyor. İşte ŞOK marketler zincirinin yatak ürünlerindeki indirimleri..

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor

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