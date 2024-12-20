Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Van'da Ekmeğe Yeni Yıl Zamı

Van'da yaşayan vatandaşlar, yeni yıla girmeden önce beklenmedik bir zam haberiyle karşılaştı. Her öğünün vazgeçilmezi olan ekmeğin fiyatı, 20 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren 10 TL olarak belirlendi. Bu durum, yılbaşı öncesinde vatandaşların cebini olumsuz etkiliyor.

Fırıncılar Oda Başkanı Açıklama Yaptı

Ekmeğe yapılan zamla ilgili olarak Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık açıklamalarda bulundu. Işık, ekmek fiyatlarındaki artışın temel nedenini girdi maliyetlerindeki yükseliş olarak gösterdi. Özellikle un, maya ve sigorta gibi temel malzemelerdeki artış, fırıncıları zor durumda bırakarak zamma gitmek zorunda kaldı.

Zam Talebi ve Onayı

Işık, zammın zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Girdilerin artması karşısında fiyatlarımızı artırmak zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılamasını rica ediyoruz." dedi. Zammın onay tarihiyle ilgili olarak ise, "Yaptığımız toplantılar neticesinde Bakanlığa sunduğumuz talep 17 Aralık 2024 tarihinde onaylandı" bilgisi verdi.