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Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala zamlarla alakalı olarak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:09
Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala zamlarla alakalı olarak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hal bu iken zamların yanı sıra çalışan ve emeklinin hak sahibi olduğu ekstra ödemeler konusunda da açıklamalar yapılabiliyor. Özellikle de promosyonlar konusunda açıklamalar yakından takip edilirken, gerek emekliye gerekse de çalışana zaman zaman yüksek tutarda promosyon ödemeleri ile alakalı gelişmeler sunulup, müjdeler geliyor.  

Emekli promosyonları zammı konusunda gözler emekli zammına çevrili bekliyor. Emekli zammının akabinde maaş aralığı değişecek olan emekli, promosyonlarda artış olup olmayacağı konusunda da açıklama bekliyor. Çalışanlar da belli koşullarda promosyon ödemesi alıyor. Özellikle de öncülük edebilmesi adına MEM promosyonları ile alakalı olarak kamuoyuna sunulan MEM promosyon ihaleleri yakından takip ediliyor.  

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

YENİ MEM PROMOSYONU AÇIKLANDI 

Türkiye genelinde kamu kurumları ve bankalar arasında promosyon anlaşmaları gündemdeyken, Aydın'ın Efeler ilçesinden adeta bir rekor haber geldi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim çalışanları için gerçekleştirdiği promosyon ihalesi sonucunda personeline tam 76 bin 375 TL ödeme yapılacağını duyurdu.  

Türk Eğitim Sen (Türk Eğitim-Sen) Başkanı Veli Yıldırım, promosyon sözleşmesinin detaylarını duyururken ihale sürecinin şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü ifade etti. Yıldırım, bundan önceki dönemlerde yaşanan belirsizliklerin bu süreçte yaşanmadığını belirterek, “Türk Eğitim-Sen farkıyla önce güven ve şeffaflık oluşturularak tüm personelin sürece ilişkin bilgi sahibi olduğu bir süreci bir arada deneyimledik’’ dedi.  

EĞİTİME DEV DESTEK 

Motivasyon arttırıcı dev ödemeler ile alakalı gelişmeler duyurulmaya devam ediyor. Yıldırım promosyon konusunda açıklamasına devam ederek motivasyonların artacağı tememnisinde bulunarak, “Çalışanlarımız için sağlanan bu büyük fırsat, hem moral kaynağı hem de yeni yıl öncesi iyimserlik oluşturdu,” şeklinde konuştu.   


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