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Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni yıl öncesi Ankara'da minibüs ücretlerine zam bekleniyor. Artış, asgari ücret zammının ardından gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:13
Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni Yıla Zamlarla Giriş

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte zam haberleri peş peşe gündeme gelmeye başladı. Asgari ücret zammı daha cebimize girmeden, toplu taşıma ücretlerinin artışı vatandaşların bütçesini zorlayacak gibi görünüyor. Özellikle belediyelerdeki zam gelişmeleri merakla takip edilirken, son açıklama Ankara'dan geldi.

Ankara Minibüsçüler Odası'ndan Açıklama

Ankara Minibüsçüler Odası, minibüs ücretlerinde beklenen artışın başkentlilerin günlük yaşamını derinden etkileyeceğini vurguladı. Asgari ücrete yapılan %30’luk artış maliyetleri artırırken, toplu taşımada da aynı etki görülecek. Ankara'daki minibüs fiyatlarının 30 ila 35 TL arasında değişeceği tahmin ediliyor. Minibüsçüler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ocak ayında zam görüşmesi yapacaklarını açıkladı.

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Artan Maliyetler ve Akaryakıt Fiyatları

Maliyetlerin artmasının minibüsçüleri zor durumda bıraktığını belirten Murat Kurt, bu artışların bilet fiyatlarına yansıyacağını ifade etti. Kurt, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılı ekonomik dönemde, tüm yükü vatandaşlara yüklemek istemiyoruz ama maliyetleri dengelemek zorundayız” dedi. Ayrıca, artan akaryakıt fiyatlarının da bu durumu etkilediği belirtildi.

Asgari Ücret Zammının Etkisi

Yeni asgari ücretin 22.104 TL'ye çıkmasının ardından birçok sektörde fiyat artışları bekleniyor. Murat Kurt, bunun minibüsçüleri de doğrudan etkileyeceğine dikkat çekerek, “Asgari ücret artışıyla birlikte her alanda bir fiyat artışı yaşanıyor. Biz de bu duruma kayıtsız kalamayız” şeklinde konuştu.

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