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Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Yeni yıl itibariyle kredi faiz oranlarının değişmesi bekleniyor. Ev sahibi olmayı düşünenler için detaylı bilgileri derledik.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:01
Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Yeni yıl planlamaları tamam! Kredi çekecekler dikkat! Politika faizlerinin değişiminden etkilenen kredi faiz oranlarının yeni yıl itibariyle nasıl revize edileceği konusu merakla bekleniyor.

Özellikle de ev alma hayali olan ve bu hayalini 2025’e sarkıtan vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 2025 yılına girerken, bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan hareketlilik, piyasayı adeta yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

Öte yandan, bankaların kredi politikalarının asgari ücret zammından nasibini alacağı iddiaları da gündemde. Bankalar, kendi politikalarına göre farklı faiz oranı hesaplamaları yaparak, bu oranların geri ödeme tutarlarını belirliyor. Bu nedenle, farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve bu oranların aylık taksitler ile toplam geri ödeme tutarları detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

İşte, 2 milyon TL konut kredisi için bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme planları:

  • Denizbank: %4,21 faiz oranıyla aylık taksit 84.801 TL ve toplam geri ödeme 10.194.286 TL.
  • Vakıf Katılım: %2,99 kâr payı oranıyla aylık taksit 61.595 TL ve toplam geri ödeme 7.411.338 TL. (Katılım bankalarında faiz yerine kâr payı oranı kullanılır.)
  • Kuveyt Türk: %3,09 kâr payı oranıyla aylık taksit 63.445 TL ve toplam geri ödeme 7.634.106 TL.
  • Anadolubank: %5,25 faiz oranıyla aylık taksit 105.226 TL ve toplam geri ödeme 12.645.405 TL.
  • Şekerbank: %5,89 faiz oranıyla aylık taksit 117.922 TL ve toplam geri ödeme 14.171.428 TL.
  • Akbank: %2,89 faiz oranıyla aylık taksit 59.757 TL ve toplam geri ödeme 7.195.469 TL.
  • ING: %3,24 faiz oranıyla aylık taksit 66.243 TL ve toplam geri ödeme 7.970.466 TL.
  • Yapı Kredi: %3,61 faiz oranıyla aylık taksit 73.238 TL ve toplam geri ödeme 8.809.249 TL.
  • Alternatif Bank: %3,29 faiz oranıyla aylık taksit 67.181 TL ve toplam geri ödeme 8.080.042 TL.
  • Vakıfbank: %3,30 faiz oranıyla aylık taksit 67.369 TL ve toplam geri ödeme 8.105.287 TL.
  • Halkbank: %3,40 faiz oranıyla aylık taksit 69.253 TL ve toplam geri ödeme 8.334.068 TL.

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