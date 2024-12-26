Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Yeni yıl planlamaları tamam! Kredi çekecekler dikkat! Politika faizlerinin değişiminden etkilenen kredi faiz oranlarının yeni yıl itibariyle nasıl revize edileceği konusu merakla bekleniyor.

Özellikle de ev alma hayali olan ve bu hayalini 2025’e sarkıtan vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 2025 yılına girerken, bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan hareketlilik, piyasayı adeta yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

Öte yandan, bankaların kredi politikalarının asgari ücret zammından nasibini alacağı iddiaları da gündemde. Bankalar, kendi politikalarına göre farklı faiz oranı hesaplamaları yaparak, bu oranların geri ödeme tutarlarını belirliyor. Bu nedenle, farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve bu oranların aylık taksitler ile toplam geri ödeme tutarları detaylı bir şekilde araştırılıyor.

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

İşte, 2 milyon TL konut kredisi için bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme planları: