Yerel Medya Eriyor: Mehmet Cihan Akbilek'ten Adıyaman Uyarısı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, yerel internet medyasının karşı karşıya olduğu ekonomik darboğazın sektörü eritmeye devam ettiğini belirtti. Akbilek, yayıncılığın sürdürülebilirliği için acil müdahale çağrısında bulundu.

Akbilek'in Uyarısı

Akbilek, "Yerel medya göz göre göre eriyor" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Yerel medyanın halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Akbilek, günümüzde haberlerin büyük kısmının internet medyası üzerinden takip edildiğini söyledi.

Çözüm Çağrısı

Başkan Akbilek, sektöre yönelik gelir artırıcı ve istihdamı destekleyici düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca Basın meslek odası kurulmasının sektördeki denetimsizliği ortadan kaldıracağını belirtti ve yerel medyanın güçlenmesinin demokrasinin güçlenmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Akbilek, "Bu konuda sorumluluk almaya hazırız" mesajını vererek, meslek kuruluşları ve yetkililere işbirliği çağrısı yaptı.

Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Açıklamasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Akbilek, zor şartlar altında görev yapan tüm gazetecilere teşekkür etti ve hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı.

