Yetiştirme Yurdundan Koruyucu Aile Olmaya: Gaziantep'te Bir Mutluluk Hikayesi

Hayrettin ve Meliha Celil'in Koruyucu Aile Hikayesi

Gaziantep'te yetiştirme yurdunda büyüyen Hayrettin Celil, evlendikten sonra kendisi gibi yuvada kalan bir bebeğe koruyucu aile olmayı seçti. 8 yıl önce Meliha Celil ile hayatını birleştiren çift, çocuk sahibi olamayınca bu kararı aldılar.

Koruyucu Aile Olma Süreci

Şahinbey ilçesinde yaşayan Celil çifti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup resmi işlemleri tamamlayarak, yuvada kalan 1 yaşındaki bir bebeğe koruyucu aile oldu. Hayrettin Celil, yurtta yetiştiği için koruyucu aile olma fikrine her zaman sıcak baktığını belirtti.

Bir Ailenin Duyguları

Meliha Celil, her zaman çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini ve bu hayalin gerçekleşmesiyle hayatında önemli değişiklikler yaşandığını ifade etti. “Her doğuran anne-baba değil, ben kızımı kalbimde doğurdum” diyerek, bebeği kendi öz evladı gibi sevdiğini vurguladı. Ayrıca, “Eşim çok zor şartlarda büyümüş. Bu küçücük kızımız evimize gelince ailemiz kocaman oldu” şeklinde duygularını ifade etti.

Bebekle Gelen Mutluluk

Hayrettin Celil, kızının evlerine katılmasıyla hayatın güzelleştiğini, onun oldukları durumu değiştirdiğini belirtti. “O anne ya da baba dediğinde içimiz titriyor, tırnağı taşa takılsa canımız acıyor” diyerek, ebeveynlik duygusunu derin bir şekilde yaşadıklarını belirtti. “Ben anneyim artık, eşim baba oldu” diyerek, mutluluklarını çevresine duyurmaktan çekinmiyor.

Bu hikaye, mutluluğun bazen beklenmedik anlarda ve farklı yollardan gelebileceğini kanıtlıyor. Hayrettin ve Meliha Celil çifti, kendi öz evlatları olmasa da, koruyucu ailelikle hayatlarına kattıkları anlamla sevdikleri için bir aile olmanın ne demek olduğunu tüm kalpleriyle hissediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve yetiştirme yurdunda büyüyen Hayrettin Celil, 8 yıl önce Meliha Celil ile dünya evine girdi. Evlilikleri süresince çocuk sahibi olamayan Celil çifti, yetiştirme yurdunda kalan bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Celil çifti, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yuvada kalan 1 yaşındaki bebeğe koruyucu aile oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve yetiştirme yurdunda büyüyen Hayrettin Celil, 8 yıl önce Meliha Celil ile dünya evine girdi. Evlilikleri süresince çocuk sahibi olamayan Celil çifti, yetiştirme yurdunda kalan bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Celil çifti, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yuvada kalan 1 yaşındaki bebeğe koruyucu aile oldu.