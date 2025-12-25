Yığılca'da Hayvan Sağlığı: Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları
Geriş ve Gelenöz köylerinde saha uygulamaları sürüyor
Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş ve Gelenöz köylerinde hayvan sağlığını korumaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.
Saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara Şap ve Brucella aşıları uygulanırken, düşen küpelerin yenilenmesi ve buzağı küpeleme işlemleri de yapıldı.
Yapılan uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvanların kayıt altına alınması ve sağlıklı üretimin desteklenmesi hedeflendi.
Yetkililer, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği açısından aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI GERİŞ VE GELENÖZ KÖYLERİNDE, YIĞILCA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HEKİMLERİ TARAFINDAN HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.