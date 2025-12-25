DOLAR
Yığılca'da Hayvan Sağlığı: Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları

Yığılca’nın Geriş ve Gelenöz köylerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından şap ve brucella aşıları ile küpeleme çalışmaları yürütüldü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:08
Geriş ve Gelenöz köylerinde saha uygulamaları sürüyor

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş ve Gelenöz köylerinde hayvan sağlığını korumaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara Şap ve Brucella aşıları uygulanırken, düşen küpelerin yenilenmesi ve buzağı küpeleme işlemleri de yapıldı.

Yapılan uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvanların kayıt altına alınması ve sağlıklı üretimin desteklenmesi hedeflendi.

Yetkililer, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği açısından aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

