Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Başlıyor: 200 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Yıldız Dağı Kış Sporları'nda Kayak Sezonu Açılıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu itibarıyla açılacak. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra heyecanla beklenen kayak sezonun detaylarını paylaştı.

Geçen Yıla Göre Artış Bekleniyor

Vali Şimşek, Yıldız Dağı'nın Sivas'ın önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, cumartesi günü sezonun açılacağını belirtti. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 145 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını duyuran Şimşek, bu yılki hedeflerinin 200 binin üzerinde olduğunu ifade etti.

Kayak İçin İdeal Koşullar

Son günlerde yağan karın kayak koşullarını olumlu yönde etkilediğini belirten Şimşek, "Yaklaşık 50 santim yağış oldu ve kayak alanı yeterli seviyeye ulaştı. Kış sporları tutkunlarını merkezimizde misafir etmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız." dedi.

Uzun ve Verimli Bir Sezon Beklentisi

Bu yılki kayak sezonunun önceki yılın iki katı kadar uzun olmasını beklediklerini kaydeden Vali Şimşek, kira edilen kayak sezonunun yaklaşık 60 gün sürdüğünü hatırlatarak, bu yıl ise beklentilerinin 120 gün civarında olduğunu dile getirdi.

Modern Tesisler ve Süper İzleme İmkanları

Yıldız Dağı'ndaki kayak merkezi, toplamda 7 pist ile kayak severlere hizmet veriyor. En uzun pistin 3 bin 500 metre, en kısa pistin ise 900 metre olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Türkiye'nin en uzun yürüyen bantı 400 metre uzunluğu ile farklı kayaksal aktiviteler sunuyor.

Vali Şimşek, bu yıl ilk kez faaliyete geçecek olan 2 dağ evi ile birlikte yaklaşık 300 yataklı konaklama imkanı sunan otel ve 25 doğal yaşam evinin de bulunduğuna dikkat çekti. Tüm kayakseverleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılıyor. Vali Yılmaz Şimşek (ortada), Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk (solda) ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan (sağda) bilgi aldı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılıyor. Vali Yılmaz Şimşek (ortada), Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk (solda) ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan (sağda) bilgi aldı.