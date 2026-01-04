DOLAR
Yıldız Göleti Tamamen Dondu: Sivas’ta Kartpostallık Kış Manzarası

Sivas'ta etkili soğuklar Yıldız Göleti'ni tamamen dondurdu; kentte sıcaklık sıfırın altında 19 dereceye düşerken gölet kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:29
Kent merkezine 50 kilometre, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı eteklerinde

Sivas'ta etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Bölge, kışın sunduğu görsel zenginlikle doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Kentte sıcaklık sıfırın altında 19 dereceye kadar düşerken, gölet Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu. Buz tabakası, Yıldız Dağı ile bütünleşen manzarayı daha da çarpıcı hale getirdi.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güney yamacında bulunan gölet, kış mevsiminde bölgeye gelen ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunuyor. Göletin buz tutmuş hali, kartpostallık görüntüler oluştururken fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

