Yıldız Göleti Tamamen Dondu: Sivas’ta Kartpostallık Kış Manzarası

Kent merkezine 50 kilometre, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı eteklerinde

Sivas'ta etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Bölge, kışın sunduğu görsel zenginlikle doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Kentte sıcaklık sıfırın altında 19 dereceye kadar düşerken, gölet Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu. Buz tabakası, Yıldız Dağı ile bütünleşen manzarayı daha da çarpıcı hale getirdi.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güney yamacında bulunan gölet, kış mevsiminde bölgeye gelen ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunuyor. Göletin buz tutmuş hali, kartpostallık görüntüler oluştururken fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

SİVAS’TA ETKİSİNİ ARTIRAN DONDURUCU SOĞUKLAR, YILDIZ GÖLETİ’NİN YÜZEYİNİ TAMAMEN BUZLA KAPLADI. KENTTE SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 19 DERECEYE KADAR DÜŞERKEN, GÖLET KIŞ MANZARASIYLA DOĞA VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR.