Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken vücuda hastalıklara karşı korur. Protein, kalsiyum ve B vitaminleri bakımından zengin olurken ev yoğurdu kemik sağlığını destekler ve enerji seviyesini güçlendirir. Ev yoğurdu ayrıca cilt sağlığını desteklerken kilo kontrolüne yardımcı olurken tokluk hissi yaratır.



EV YOĞURDU TARİFİ

MALZEMELER

2 litre süt

4 çorba kaşığı mayalık yoğurt



TARİF

Yoğurt yapılırken çiğ süt, pastörize süt ile hatta kutu süt ile yapılabilir. Çiğ süt kullanımında 70 derecenin üzerinde 15 dakika kaynatılması gerekir. Sütü soğuması için mayalanırken kaba eklenir. Altına bir tane ahşap bir tane battaniye koyulara kabı yerleştirir. Kap ılımaya başlandığında yeni parmağınızı soktuğunuzda 5-10 saniye tutularak istenir.

Günlük süt ya da kutu sütü kullanıldığında bu sıcaklıkğa gelene kadar ısıtılası gerekir. 39-41 derece arasında olurken yoğurdun mayalar ve bakterileri ise artış gösterir. 4 çorba kaşığı alın ve ısıttığınız sütten içine ekleyip ayran kıvamında karıştırın. 4 kaşık yoğurt 2 litre sütü mayalamak için için yeterli olacaktır Sonra üzerine 1 ya da 2 tane ahşap spatula koyup battaniyeyle etrafını kapatın. Bu şekilde rüzgar ve soğuk almayan bir yerde ısısını kaybetmeden 4 saat mayalamaya bırakır.

Mayısalanırken kapağın kapatılmaması gerekir. Kaymak üst kısmından alınırken 4 saat bekletildikten sonra kapak kapatılarak 1 gece buzdolabında bekletildiğinde yoğurdunuz hazır hale gelir.

