Yoğurt, peynir, süt indirime girdi! ŞOK 26-30 Nisan aktüel ürünler

Şok Market aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Şok'ta bu hafta birbirinden çeşitli birçok ürün çok uygun fiyata. İşte Şok Market'ten alabileceğiniz cazip fiyatlı ürünler!

Mutfakta Yenilik Zamanı: İndirimli Ürünlerle Tanışın!

Kahve tutkunları için Homend'in Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi şimdi 1.499 TL, ve Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi sadece 899 TL! Arzum'un Tea Blend Çay Makinesi ve Starmix Mikser'i ile mutfak işleriniz artık çok daha kolay, her ikisi de 1.399 TL ve 899 TL. Cambu Line'ın bambu kapaklı cam demlik sürahi ve demlikleri, şıklığı ve kullanışlılığıyla sadece 229 TL.

Portofino'nun 6'lı meşrubat ve su bardak setleri, sofralarınıza zarafet katacak, fiyatlar ise 169 TL ve 129 TL. Kupa bardaklar ve dik kenarlı cam bardaklar her evin ihtiyacı, ve sadece 19,95 TL. Borart'ın kilitli cam saklama kapları, mutfakta düzenin anahtarı, fiyatları 79,95 TL'den başlıyor.

Üçsan'ın plastik saklama kabı setleri, mutfakta pratik çözümler sunuyor, 89,95 TL ve 59,95 TL. Bitki çayı süzgeci ve vakumlu cam saklama kabı gibi mutfak aksesuarları da indirimde. Yağlık ve cam kase gibi temel mutfak gereçleri, 19,95 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sütlükler, ahşap spatula/kevgir/maşa ve katlanır sele gibi ürünler, mutfakta işinizi kolaylaştıracak. Tencere kapak düzenleyici ve yer çekçek gibi temizlik ürünleri de unutulmamış.

Ev ve Oyun Tutkunlarına Özel İndirimler!

Çalışma ve oyun alanlarınızı yenilemek için mükemmel fırsatlar burada! Aktivite Masası ve Sandalye seti sadece 1.599 TL, çocuklarınızın kitap ve oyuncaklarını düzenleyecek Aktivite Kitaplık Oyuncak Dolabı ise 1.099 TL. Ergonomik Bilgisayar Masası da aynı cazip fiyatla, 1.599 TL.

Yumuşacık 2'li Yastık Boncuk Silikon seti 269 TL, Punch Dekoratif Kırlent Kılıfı çifti 159 TL ve konforlu Line Pike Seti Çift Kişilik 279 TL. Trio Kara Tezgah Dokuma Yatak Örtüsü ile yatak odanızı şıklıkla tamamlayın, sadece 279 TL. Doğal dokunuşuyla Bambu Yatak Örtüsü Çift Kişilik ise 329 TL.

Oyun severler, dikkat! Gamers Arena Space Gaming PC ile sınırları zorlayın, 27.999 TL. Gamers Arena Hell Gaming PC ile rakiplerinize meydan okuyun, 11.999 TL. Techopc Intel Celeron N3450 Notebook 4.899 TL, Twisted Minds 23.8'' FHD Gaming Monitör 3.799 TL ve Samsung M5 32'' Monitör 5.999 TL. Viewsonic 31.5'' 2K QHD Gaming Monitör ile oyunları daha net görün, 6.799 TL. Ve Twisted Minds Comfort Oyuncu Koltuğu ile konforun tadını çıkarın, 7.899 TL.







































