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Yoğurtsuzu börek, yoğurtlusu sosyete mantısı! Masada kapış kapış gidecek kıymalı gül böreği tarifi

Bu tarif sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:14
Yoğurtsuzu börek, yoğurtlusu sosyete mantısı! Masada kapış kapış gidecek kıymalı gül böreği tarifi

Kıymalı gül böreği yapmak için bütün püf noktalar burada! Herkes tarifini isteyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIYMALI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Sofralarınızda değişik tatlar denemeyi seviyorsanız kıymalı gül böreğini mutlaka deneyin. Kıymalı gül böreği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 5 tane yufka, 250 gram kıyma, 2 tane soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı tereyağ, sosu için 1 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. İlk olarak kıymalar suyu çekene kadar kavrulur. 

kıymalı gül böreği tarif

Üstüne soğan ve yağ ile baharatlar eklenir. İyice kavrulduktan sonra altı kapatılır. Sos malzemeleri karıştırılır. Yufkalar yarım ay şeklinde kesilir ve ikiye bölünür. Sostan sürülür. İçine kıymalı harç koyulur ve rulo yaparak kendi etrafında döndürülür. Üstüne kalan sos sürülür ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 derece pişirilerek sıcak şekilde servis yapılır. 

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