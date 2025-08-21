DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

Yozgat’ta 26 Cemevinin Onarım ve Tefrişatı Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Yozgat'ta 56 cemevinden 26'sının onarım ve tefrişatı tamamlandı; Sarıköy Cemevi yeniden hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:12
Yozgat’ta 26 Cemevinin Onarım ve Tefrişatı Tamamlandı

Yozgat’ta 26 cemevinin onarım ve tefrişatı tamamlandı

Sarıköy Cemevi dualarla yeniden açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının desteği, İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle Yozgat'taki 56 cemevinden 26'sının onarım ve tefrişatı yapıldı.

Onarımı tamamlanan Çekerek ilçesine bağlı Sarıköy Cemevi, Alevi dedesi Bektaş Güçlü'nün yaptığı duanın ardından yeniden hizmete açıldı.

Açılışın ardından cemevini gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Mehmet Ali Özkan, Sarıköy'de birlik, beraberlik ve dayanışmanın sürdüğünü belirtti.

Vali Özkan, cemevlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Alevi kültürüne dahil ilimiz genelinde 80 köyümüz, bir beldemiz var. Sağ olsunlar onlar Türk'ün ve Türk milletinin kültürünü yaşatmaya devam ediyorlar. Geldiğimiz günden itibaren devletimizin katkısı, milletimizin el birliğiyle şu ana kadar bu köylerimizde bulunan ve aktif olarak kullanılan cemevlerimizin çoğunun onarımlarını bitirdik. Bu sene de yine aynı çalışmalara devam ediyoruz. Bu sene cemevlerimize 13 milyon lira civarında ödenek ayırdık. İnşallah onu da bitirdikten sonra peş peşe yapımlarına devam edeceğiz. Tabii bizler için en önemli olan Türk milletinin kültürünün ayakta kalması, yaşatılması, bu dayanışmanın, güzelliğin ve birliğin Anadolu coğrafyasında Türk'ü, Türk milletini perçinleştirmesi."

Yetkililer, onarılan cemevleri yakından takip etmeye devam edeceklerini ve benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin planlandığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının desteği, İl Özel İdaresi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının desteği, İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğiyle Yozgat'taki 56 cemevinden 26'sının onarım ve tefrişatı yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek ilçesine bağlı Sarıköy Cemevi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının desteği, İl Özel İdaresi...

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat’ta 26 Cemevinin Onarım ve Tefrişatı Tamamlandı
2
Satala Antik Kenti'nde 16 Mezar: 9 Kadın, 4 Erkek, 3 Çocuk İskeleti Belirlendi
3
Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı
4
Kültür Yolu Festivali'nde Filistinli Öğrenciler Erzurum Atölyelerini Keşfetti
5
Ürgüp'teki Tescilli Yapılar, Kültür Merkezi ve Kütüphane Olacak
6
Düzce'de Uluslararası Suluboya Festivali Coşkuyla Tamamlandı
7
2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım