Yozgat'ta Keykavus Kalesi Kazıları Başladı

Yozgat'ta Keykavus Kalesi Kazı Çalışmaları Başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yer alan Kerkenes Harabeleri, diğer adıyla Pteria Antik Kenti'ndeki Keykavus Kalesi, yürütülen kazı çalışmalarının sayesinde gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde, Yozgat Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu önemli kazılar, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevket Dönmez'in başkanlığında, 15 gün önce başladı.

Vali Özkan'dan Destek Ziyareti

Keykavus Kalesi'ndeki devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şahmuratlı köyü yakınlarındaki antik kente geldi. Burada kazı başkanı Prof. Dr. Dönmez'den detaylı bilgi alırken, kazı ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Şevket Dönmez: Yozgat'ın Arkeolojik Potansiyeli Yüksek

Kazı başkanı Dönmez, Yozgat'ın arkeolojik potansiyeli açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurguladı. Dönmez, "Bu bölgede Tunç, Hitit Dönemi'nden başlayarak Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne kadar pek çok önemli buluntu mevcut. Keykavus Kalesi’nde de 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında çalışmalarımıza başladık. Mevsim şartları el verdiği sürece devam edeceğiz. 15 günlük süreçte, kaleyi çevreleyen yaklaşık 300 metrelik surun 15-20 metrelik bölümünü gün ışığına çıkardık," şeklinde açıklamada bulundu.

Tarihî Dönemlerin İzleri Ortaya Çıkacak

Prof. Dr. Dönmez, yürütülen kazılar sayesinde Roma ve Bizans dönemleri ile birlikte Selçuklu Dönemi'ne ait bilgilerin açığa çıkarılacağını ifade etti. "Amacımız, bu topraklardaki 1200 yıllık Türk kültürünü vurgulamak ve mevcut arkeolojik potansiyeli tüm yönleriyle gözler önüne sermek," dedi.

Öte yandan, kazı alanında çıkarılan haç sembollü objenin kazı evinde korunmakta olduğu belirtiliyor.

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