DOLAR
34,33 0,02%
EURO
36,42 -0,29%
ALTIN
2.838,67 0,16%
BITCOIN
3.033.421,8 1,89%

Yozgat'ta Keykavus Kalesi Kazıları Başladı

Yozgat'ta Keykavus Kalesi kazı çalışmaları, tarihi buluntuların ortaya çıkarılması amacıyla hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:09
Yozgat'ta Keykavus Kalesi Kazıları Başladı

Yozgat'ta Keykavus Kalesi Kazı Çalışmaları Başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yer alan Kerkenes Harabeleri, diğer adıyla Pteria Antik Kenti'ndeki Keykavus Kalesi, yürütülen kazı çalışmalarının sayesinde gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde, Yozgat Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu önemli kazılar, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevket Dönmez'in başkanlığında, 15 gün önce başladı.

Vali Özkan'dan Destek Ziyareti

Keykavus Kalesi'ndeki devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şahmuratlı köyü yakınlarındaki antik kente geldi. Burada kazı başkanı Prof. Dr. Dönmez'den detaylı bilgi alırken, kazı ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Şevket Dönmez: Yozgat'ın Arkeolojik Potansiyeli Yüksek

Kazı başkanı Dönmez, Yozgat'ın arkeolojik potansiyeli açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurguladı. Dönmez, "Bu bölgede Tunç, Hitit Dönemi'nden başlayarak Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne kadar pek çok önemli buluntu mevcut. Keykavus Kalesi’nde de 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında çalışmalarımıza başladık. Mevsim şartları el verdiği sürece devam edeceğiz. 15 günlük süreçte, kaleyi çevreleyen yaklaşık 300 metrelik surun 15-20 metrelik bölümünü gün ışığına çıkardık," şeklinde açıklamada bulundu.

Tarihî Dönemlerin İzleri Ortaya Çıkacak

Prof. Dr. Dönmez, yürütülen kazılar sayesinde Roma ve Bizans dönemleri ile birlikte Selçuklu Dönemi'ne ait bilgilerin açığa çıkarılacağını ifade etti. "Amacımız, bu topraklardaki 1200 yıllık Türk kültürünü vurgulamak ve mevcut arkeolojik potansiyeli tüm yönleriyle gözler önüne sermek," dedi.

Öte yandan, kazı alanında çıkarılan haç sembollü objenin kazı evinde korunmakta olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Keykavus Kalesi Kazıları Başladı
2
Küf lekelerini deterjansız yok ediyor! Banyoların kabusu kimyasalsız çözülecek
3
Bodrum'da Erol Ağan'ın Anısına Heykel Açılışı Gerçekleşti
4
Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!
5
İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı
6
Asla bayatlamayan sandviç ekmeği tarifi bulundu! 10 gün bile kalsa bayatlamayacak
7
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!