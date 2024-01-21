Yüksek elektrik faturalarına son! Bu yöntemi bilen fatura derdinden kurtuluyor

Artık faturalarınızı dert etmeyin! Bu yöntemlerle yarı yarıya düşüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yüksek elektrik faturalarına son! Bu yöntemi bilen fatura derdinden kurtuluyor
Yayın Tarihi:

Elektrik faturalarınızı düşürmek istiyorsanız bu haber tam size göre! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİK FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Son dönemlerde faturaların yükselişi vatandaşı mağdur etmeye devam ederken elektrik faturalarını düşürmenin de önemli noktaları bulunuyor. Uyarılara göre prizde bırakılan kapalı cihazlar faturalara yüzde 5-10 aralığında yansıyor. Televizyon, mutfak malzemesi, cep telefonu, tablet gibi birçok elektronik cihaz elektrik faturalarını artırıyor. Elektrik faturalarının düşmesi için küçük hamlelerle tasarruf sağlayabilirsiniz. 

elektrik faturalarınızı düşürmek mümkün

Elektronik cihazlar kullanılmadığı zaman prizden çekilmesi önem taşıyor. Elektronik cihazlar prize takılıyken veya bekleme modundayken bile elektrik tüketiyor ve faturalara yüzde 5-10 arasında yansıyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker adaptörlerin prize takılı halde olmasında adaptörün güç kullanmaya devam ettiğini söylüyor. Faturaları düşürmek için televizyon, bilgisayar, çay makinesi, telefon, tablet, su ısıtıcı gibi ürünlerin prizden çekilmesi gerekiyor. Ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlayan ampul ve prizler tercih edilebilir. Beyaz eşya alırken A sınıfı ürünleri tercih edebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Birikmiş parasını getirene arsa tapusu verilecek! Milli Emlak müjdeyi verdi Birikmiş parasını getirene arsa tapusu verilecek! Milli Emlak müjdeyi verdi
Nakit ihtiyacı olanlar kaçırmasın! En düşük faizle 20.000 TL hesapta Nakit ihtiyacı olanlar kaçırmasın! En düşük faizle 20.000 TL hesapta
Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor
Çok Okunanlar
İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor TCDD memur alımı duyurusu! KPSS puanı olanlar bakmadan geçmesin TCDD memur alımı duyurusu! KPSS puanı olanlar bakmadan geçmesin KPSS'den 60 puan almak yetiyor! DİB lise mezunu personel alımı yapacak KPSS'den 60 puan almak yetiyor! DİB lise mezunu personel alımı yapacak Düşük KPSS puanıyla memur alımı! Başvuru tarihlerini kaçıran yandı Düşük KPSS puanıyla memur alımı! Başvuru tarihlerini kaçıran yandı En az 17 bin TL maaşla işe alım yapılacak! İlkokul, lise, ön lisans mezunları dikkat En az 17 bin TL maaşla işe alım yapılacak! İlkokul, lise, ön lisans mezunları dikkat