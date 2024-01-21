Yüksek elektrik faturalarına son! Bu yöntemi bilen fatura derdinden kurtuluyor

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ELEKTRİK FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Son dönemlerde faturaların yükselişi vatandaşı mağdur etmeye devam ederken elektrik faturalarını düşürmenin de önemli noktaları bulunuyor. Uyarılara göre prizde bırakılan kapalı cihazlar faturalara yüzde 5-10 aralığında yansıyor. Televizyon, mutfak malzemesi, cep telefonu, tablet gibi birçok elektronik cihaz elektrik faturalarını artırıyor. Elektrik faturalarının düşmesi için küçük hamlelerle tasarruf sağlayabilirsiniz.





Elektronik cihazlar kullanılmadığı zaman prizden çekilmesi önem taşıyor. Elektronik cihazlar prize takılıyken veya bekleme modundayken bile elektrik tüketiyor ve faturalara yüzde 5-10 arasında yansıyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker adaptörlerin prize takılı halde olmasında adaptörün güç kullanmaya devam ettiğini söylüyor. Faturaları düşürmek için televizyon, bilgisayar, çay makinesi, telefon, tablet, su ısıtıcı gibi ürünlerin prizden çekilmesi gerekiyor. Ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlayan ampul ve prizler tercih edilebilir. Beyaz eşya alırken A sınıfı ürünleri tercih edebilirsiniz.