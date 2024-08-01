Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Ülkemizin en çok tanıdık ve tercih edilen üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada akademik kadroda genişlemeye gidileceği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesine bağlı fakülteler ve enstitüler bünyesinde yer almak adına yayımlanan ilanda 13 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ana bilim dalına göre alınacak olan kadro ile alakalı tüm detaylar oluşturuldu. Belirlenen kadrolarda çalışacak olan adayların belirli şartlara taşıması gerekliliği bulunurken, son başvuru tarihinin ise 15 Ağustos olduğu belirtildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversite tarafından yayımlanan ilanda başvuru şartı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinin gerekliliği mevcut. Akademik geçmiş ve bilimsel faaliyetlerin ön planda olduğu başvuru şartlarında kadroya göre dağılım sağlanacağı belirtildi.

Prof. Dr. Unvanı olarak başvuru yapmak isteyen adaylar için istenen belgeler arasında, özgeçmişleri, lisansüstü tezleri, kongre ve konferanslara sunulan tebliğler.. Gibi belgeler isteneceği belirtildi.





HER KADRO İÇİN FARKLI ŞART MEVCUT

Bugün başlayan başvurular ile alakalı olarak yapılan açıklamada her kadro için farklı belge aranacağı belirtilirken, öğretim üyesi aranan ana dallar ise; Tarih Bölümü, Deprem Mühendisliği Bölümü ve Temel Eğitim Bölümü olarak açıklandı. Alım yapılacak olan öğretim üyesi sayısının 13 olduğu ilan da yer aldı.

YABANCI DİL ŞARTI MEVCUT

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alımı için yabancı dil şartının da bulunduğu belirtildi. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7. fıkrasında yer alan şartlardan en az birinin taşınması zorunluluğu bulunuyor.

Doktorasını tarih alanında yapmış olan adayların, tarih alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden mezun olması şartı mevcut.

Deprem mühendisliği bölümü için başvuru yapacak olan adaylarda da ilgili üniversitenin sıralamaya girmiş olması zorunluluğu mevcut.

Boğaziçi Üniversitesi akademik kadro alımı için yayımladığı bu ilan ile özellikle konum olarak daha da yükselmelerini sağlayacak adayların ön planda olacağını belirtirken, adaylar için de kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor. Başvuru şartlarını sağlayan akademik kadroya dahil olmak isteyen adayların, başvuru tarihleri arasında ilgili bölümler başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.