Yüksekova'da Çığ Yeşiltaş Köyüne İndi — Facianın Eşiğinden Dönüldü

Yüksekova'da çığ Yeşiltaş köyüne indi: Facianın eşiğinden dönüldü

Gece düşen çığ yerleşime kadar ilerledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, dağdan kopan çığın yerleşim alanına kadar ulaştığı bildirildi. Evlerin hemen yanından geçen çığın ardından köyde büyük panik yaşandı.

Yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkiliyor; kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu ifade edildi. Olay, gece saatlerinde köyün üst kesimindeki dağlık alandan başlayan çığın hızla yerleşim bölgesine doğru ilerlemesiyle gerçekleşti. Çığ, evlerin bitişiğinden geçerek durdu.

Olayın boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Köy sakinleri, kar yığınının evlerin kapı eşiklerine kadar ulaştığını görerek durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer olayda şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını aktardı; ancak köyde kısa süreli ulaşım aksamaları yaşandı.

Yetkililer, bölgedeki yoğun kar örtüsü ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları yeni çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölge halkının olası risklere karşı uyarılara kulak vermesi gerektiği belirtildi.

