Yüksekova’da Kar Yüküyle Ev Tavanı Çöktü: 5 Kişilik Aile Kurtuldu

Yüksekova’da kar yüküyle ev tavanı çöktü

Güngör Mahallesi'nde sabah saat 05.00’te yaşanan olay

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Güngör Mahallesi’nde bir evin tavanının çökmesine yol açtı. Olayda 5 kişilik aile büyük tehlike atlattı.

Evde yaşayan İrfan (44) ve Vesile Donat (43) ile 3 çocukları, sabah saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ve sarsıntıyla uyandı. Bölgedeki kar birikiminin ağırlığına dayanamayan evin bir odasının tavanı, ailenin uyuduğu sırada çöktü.

Aile üyeleri, uykudan deprem olduğunu zannederek uyandı; toz bulutu ve molozlar arasında kalmaktan son anda kurtuldular. Dışarıda dondurucu soğuk ve yoğun kar altında kalan aile, panikle komşularına sığındı. Ev kullanılamaz hale gelince Donat ailesi büyük üzüntü ve mağduriyet yaşadı.

"Deprem sandık" diyen İrfan Donat, "Sabah sat 05.00 sıralarındaydı. Deprem gibi ses geldi. Koştum odaya, tavanı kardan dolayı çökmüş durumdaydı. Hemen çocuklarımı uyandırdım dışarıya çıktık. Allah korusun bir o odada olsaydık canımızdan olurduk. Biz çok mağduruz, komşularımıza sığındık" dedi.

Vesile Donat ise yaşadıkları korkuyu, "Öyle bir ses geldi sanki ev başımıza yıkıldı zannettik. Kardan dolayı tavan çöktü, biz de korkudan evden kaçtık. Dışarda kaldık ve mağduruz. Tüm hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz" sözleriyle anlattı.

Olayın ardından Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, mağdur aileyi ziyaret ederek çökme meydana gelen evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Akın, ailenin yaşadığı korkuyu paylaşarak devletin yanlarında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Akın, "Ailemizin yaşadığı bu talihsiz olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Mağduriyetin giderilmesi ve ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması için gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.

