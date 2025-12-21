Yüksekova Sis Altında: Hakkari'de Kartpostallık Görüntüler

Yüksekova sis altında kaldı

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir süren soğuk havanın ardından sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle dar ve kırsal yolları kullananlar sisin yol açtığı görüş kısıtlamasıyla karşılaştı.

Dağ eteklerinde biriken kar ile ilçe merkezini kaplayan sisin birleştiği manzaralar, vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi bu kartpostallık görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Yetkililer ve vatandaşlar, sisin etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve sürücülere tedbir çağrısında bulundu.

Yüksekova sis altında kaldı