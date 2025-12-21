DOLAR
Yüksekova Sis Altında: Hakkari'de Kartpostallık Görüntüler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis hayatı etkiledi, görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı, vatandaşlar kartpostallık manzaraları cep telefonlarına kaydetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:18
Yoğun sis gündelik yaşamı etkiledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Günlerdir soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Yüksekova’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı.

Dağlarda kar ve ilçe merkezinde sis altında kalan Yüksekova manzarası karşısında hayran kalan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonlarına kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

