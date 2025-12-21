Yüksekova Sis Altında: Hakkari'de Kartpostallık Görüntüler
Yoğun sis gündelik yaşamı etkiledi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Günlerdir soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Yüksekova’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı.
Dağlarda kar ve ilçe merkezinde sis altında kalan Yüksekova manzarası karşısında hayran kalan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonlarına kaydetti.
