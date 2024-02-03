Yulaf Bar: Hem sağlıklı hem lezzetli bir atıştırmalık nasıl yapılır? İşte tarifi

Yulaf Bar Tarifi

Yulaf bar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık. Yulaf ezmesi, pekmez, zeytinyağı, süt, kuru meyve, kuru yemiş ve çikolata gibi malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem enerji veriyor hem de tatlı krizini bastırıyor. İşte yulaf bar yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı:

Yulaf Bar için Malzemeler

2 su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

ince öğütülmüş yulaf ezmesi 2-3 yemek kaşığı pekmez

pekmez 1 yemek kaşığı zeytinyağı

zeytinyağı Yarım çay bardağı süt

süt 2-3 adet kuru meyve (kayısı, incir, hurma vb.)

kuru meyve (kayısı, incir, hurma vb.) 1 kapalı avuç kuru yemiş (fındık, ceviz, badem vb.)

kuru yemiş (fındık, ceviz, badem vb.) 5-6 kare bitter çikolata

Yulaf Bar Yapılışı

Yulaf ezmesi, pekmez, zeytinyağı ve sütü bir kaba alın ve iyice karıştırın. Kuru meyveleri ve çikolatayı küçük küçük doğrayın. Kuruyemişleri de robotta çekin veya bıçakla kıyın. Doğradığınız malzemeleri de yulaf karışımına ekleyin ve tekrar karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye yulaf karışımını yayın ve istediğiniz şekli verin. Bıçakla dilimlere ayırın ve aralarında biraz boşluk bırakın. Önceden ısıtılmış 160-170 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyan yulaf barlarını yağlı kağıda sarıp paketleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman tüketin.

Afiyet olsun!