Yumurta ne çatlayacak ne patlayacak! Haşlarken suya 1 adet ekleyenler mucizeye şahit oluyor

Kahvaltı sofralarının protein bombardımanı olan yumurta vazgeçilmez parçası olarak bilinmektedir. Içerdiği mineral ve vitaminler bakımından sağlıklı beslenmenin temel öğesi olarak bilinen yumurta, özellikle de çocukların her sabah tüketmesi gereken bir besindir. Ancak yumurtayı haşlarken ya da kabuklarını soyarken kimi zaman zorluklar yaşatabilmekte ve yumurtanın parçalanması ile sonuçlanması can sıkıcı olabilmektedir. Ancak bu sorunların çözümünün çok basit bir yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? Haşlama suyuna 1 adet kürdan ekleyerek yumurtanızı hem kolay pişmesini hem de kabuklarının kolay soyulmasını sağlayabilirsiniz. Peki nasıl uygulayacaksınız... İşte detaylar...

HAŞLAMA SUYUNA KÜRDAN KOYMAK

Yumurtanın çatlamadan pişmesi ve kabuklarının kolay soyulması için haşlama suyuna bir adet kürdan eklemek yeterli olacak. Peki yumurta suyuna eklenen kürdan nasıl ve neden kullanılıyor? işte detaylar.





YUMURTA SUYUNA NEDEN KÜRDAN EKLENİR?

Yumurta haşlarken suya 1 adet kürdan atmak, suyun kaynama noktası yükselteceği için yumurta daha yüksek sıcaklıkta kaynayacak ve kabuğu kullanılmadığı haline göre daha sert olacaktır. Öte yandan suyun içinde oluşan hava kabarcıklarını da önleyen kürdan sayesinde yumurtanın kabuğu çatlamadan sudan çıkabilecektir.

Kürdanın yumurta kabuğu ile aynı yerde kaynatılması, kabuğun beyazından ayrılmasını kolaylaştıracaktır. Bu da yumurtayı soyarken can sıkıcı durumları ortadan kaldıracaktır. Yumurta haşlarken suya kürdan atmak size tasarruf sağlamaktadır. Yumurtanın besin değerinin korunması ile özellikle de çocuklara daha yararlı olmaktadır. Peki yumurtaya kürdan uygulaması nasıl yapılır?

YUMURTA HAŞLAMA SUYUNA BİR ADET EKLEYİN

Yumurtaları soğuk suyla doldurduğunuz yumurta tenceresine alın. Tencerenin içine su soğukken bir adet kürdan ekleyin ve ocağın altını açın. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp yumurtaları istediğiniz kadar pişirin. Orta yumuşaklık için yumurta pişme süresi 2-3 dakika iken sert yumurta için 5 dakika yeterli olmaktadır.

Haşladığınız yumurtaları soğuk suya aldığınızda ve biraz bekletmeniz akabinde mucize ile karşı karşıya olacaksınız. Yumurta haşlarken suyuna bir adet kürdan ekleyerek kahvaltı sofrasını hazırlamanızı kolaylaştıracaksınız. Bu yöntem yumurta kabuklarının kolay soyulmasını sağlarken, yumurtanın besin değerini de arttıracaktır. Bu sayede yumurtayı soyma zahmetinden kurtulabilir ve bu sağlıklı besin ile sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz