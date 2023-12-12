Yumuşacık misafir dostu poğaça tarifi: Yiyen bir daha isteyecek

Herkes sizden tarifinizi isteyecek! Puf poğaça yapma yöntemleri! Tüm detaylar haberimizde.

Yumuşacık misafir dostu poğaça tarifi: Yiyen bir daha isteyecek
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Puf puf poğaça yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PUF POĞAÇA YAPMA YÖNTEMLERİ

Bu tarifi bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 paket yaş maya, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 6,5-7 su bardağı un; üstü için yumurta sarısı ve susam. İlk olarak bir kabın içinde süt, su, yağ, yumurta, toz şeker ve yaş maya alınarak maya eriyene kadar karıştırılır. 

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Daha sonra içine iki yemek kaşığı tuz ve yavaş yavaş un eklenir. Un eklendikçe iyice yoğrulur. Hamur kıvamına göre un eklenmeye devam edilir. Daha sonra hamur tezgaha alınarak yoğurma işlemine devam edilir. Daha sonra bir kabın içinde üstü streç filmle kaplanır ve 1 saat mayalandırılır. Daha sonra hamur 12 eşit parçaya bölünür ve beze haline getirilir. Bütün hamurlar fırın tepsisine dizilir ve üstüne yumurta sarısı sürülür. Susam serpildikten sonra 10-15 dakika daha fırında mayalanması beklenir. Daha sonra önceden ısıtılan 180 derece fırında 20-25 dakika pişirilir. 

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