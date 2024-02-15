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Yumuşacık poğaçanın içerisinde ne maya var ne de başka bir şey! İşte mayasız yumuşacık poğaça tarifi

Mayısalanmaya vakit ayırmak istemiyorsanız, sizlere mayasız yumuşacık poğaça tarifiyle geldik. 15 dakikada hazırlayacağınız, 20 dakikada pişireceğiniz mayasız poğaça tarifi çay yanlarının vazgeçilmezi olacak. İşte hem lezzetli hem yumuşacık mayasız poğaça tarifi…

Yayın Tarihi: 15.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:53
Yumuşacık poğaçanın içerisinde ne maya var ne de başka bir şey! İşte mayasız yumuşacık poğaça tarifi

Mayısasız lezzetli mi lezzetli bir poğaça tarif arıyorsanız, harika bir tarifle karşınızdayız! Sadece 35 dakikada hazırlayacağınız; 15 dakikada hazırlık 20 dakikada pişirme yapacağınız mayasız puf puf poğaça tarifi sizlerle. Acil misafiriniz geliyorsa bu tarif kesinlikle kurtarıcınız olacak! Misafirleriniz poğaça kokusundan dairenizi tanıyacak. Lezzetli, bir yiyenin bir daha yiyeceği mayasız poğaça tarifi…

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ  
  • 1 çay bardağı ölçüsünde yoğurt 
  • 1 yumurtanın akı (Sarısı üzeri için) 
  • 1 çay kaşığının ucu ile zerdeçal 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz 
  • 1 paket kabartma tozu 
  • 2-3 su bardağı ölçüsünde un kontrollü şekilde ekleyin 
  • 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri (İstediğiniz peynir olur) 
  • 1 tane rendelenmiş havuç (Orta boy) 
  • 1 tane kapya biber (Küçük boy yeterlidir ) 
  • 1-2 dal maydanoz 

Üzeri için 

  • Ayırdığımız yumurtanın sarısı 
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde süt 

  MAYASIZ POĞAÇA

MAYASIZ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

  1. Tarife başlarken ilk aşama olarak un hariç tüm malzemeleri geniş bir yoğurma kabına alıyoruz.  
  2. Daha sonra kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yaparak, hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz.  
  3. Ardından istenilen boyutta parçalar koparıp yuvarlayarak şekil veriyoruz. 
  4. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığımız hamur parçalarını yerleştiriyoruz.  
  5. Üzerlerine yumurta sarısı ve biraz süt karışımını sürüyoruz.  
  6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. 
  7. Pişirdikten sonra bir süre dinlendirip, ardından servis edebiliriz. Bu lezzetli tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun! 

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Yumuşacık poğaçanın içerisinde ne maya var ne de başka bir şey! İşte mayasız yumuşacık poğaça tarifi

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