Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı

MERAM BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Meram Belediyesi, 60 KPSS puanı ile 10 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartları ve detayları için haberimizi okumaya devam edin.

Meram Belediyesi, zabıta memuru alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yayımlanan ilana göre 60 KPSS ile 10 zabıta memuru alımı yapılacak.





MERAM BELEDİYESİ ZABITA MEMURUBAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşte başvuru yapacak adayların sağlaması gereken şartlar:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

- Askerlik ile ilişkisi olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

- Bedensel veya akıl sağlığı engeli bulunmamak,

- Diğer başvuru şartlarını taşımak.

MERAM BELEDİYESİ ZABITA MEMURU BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapacak adayların sunması gereken belgeler şunlardır:

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

- KPSS sonuç belgesi,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

MERAM BELEDİYESİ ZABITA MEMURU BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Başvurular 12 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak olup, başvuruların şahsen Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. Başvuru adresi: Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA.