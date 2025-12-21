DOLAR
Zahter Çayı: Doğal Grip İlacı Gaziantep'te Talep Görüyor

Doğu Anadolu'da kışlık zahter çayına talep arttı. Gaziantep’te vatandaşlar grip ve soğuk algınlığına karşı zahter çayını tercih ediyor; fiyat 500 TL/kg, bardak 20 TL.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:25
Zahter Çayı Gaziantep'te Doğal Grip İlacı Olarak Öne Çıkıyor

Kış aylarının gelmesiyle Doğu Anadolu’da dağ kekiği olarak bilinen kışlık zahter çayına ilgi arttı. Gaziantep’te soğuk havalarda hasta olan ya da hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi aktarlarda buluyor.

Tercih bitkisel çözümlerden yana

Kış mevsimiyle birlikte grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken kimyasal ilaçlara alternatif olarak bitkisel çözümleri tercih eden vatandaşlar, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve doğal ilaç olarak bilinen zahter çayına yöneliyor. Zahterin kilogram fiyatı 500 TL çayı ise bardağı 20 TL’den müşterilere sunuluyor.

Satıcıdan açıklama

"Zahter antibiyotik özelliğe sahiptir"

Bölge halkının zahtere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sedat Turan, kış aylarında birçok hastalığa iyi geldiğini de söyleyerek, "Kışlık zahter dediğimiz çayı biz sadece kışın değil de yazın da çok tüketiriz. Zahteri önce sıcak suda soğuk suyla ıslarız. Soğuk suyla ısladıktan sonra çay süzeğine koyarız. Sonra süzeği bardağın üzerine koyup o şekilde üzerinden sıcak su geçiririz. Gaziantep halkı zahtere biraz daha hakim olduğu için burada daha çok zahter tüketilir. Mesela hatmi çiçeği, ıhlamur haricinde zahtere daha çok yönelir. Bakteri kırıcıdır, soğuk algınlığına iyi gelir, bağışlık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Onun haricinde kanda enfeksiyon varsa onu temizler. Baya bir antibiyotik özelliğe sahiptir" dedi.

Fiyat ve kullanım

"Bir tutam zahterden bir 5-6 çay bardağı çay çıkarabilirsiniz"

Zahterin ot olarak da çay olarak da uygun fiyata müşterilere sunulduğunu ifade eden Turan, "Bir tutam zahterden nereden baksan bir 5-6 çay bardağı çıkarabilirsiniz. Yani şunu tek seferde kullanmanıza gerek yok. 100 gramını 50 liradan satıyoruz. Kilosu 500 liraya geliyor. Zaten alanlar da en fazla 200 gram 300 gram şeklinde alıyorlar. Çok almanıza gerek yok. Bardakla içildiğinde bizim burada çay ocakları 10 TL’ye kafeler 20-25 liraya satıyor. Öyle çok pahalı bir içecek değil" ifadelerini kullandı.

Tüketici deneyimi

"Hastalıklarımızı atlatmak için zahter çayını sık sık tüketiyoruz"

Kış aylarında soğuk algınlığı ve gribi daha çabuk atlatmak için zahter çayını tükettiklerini söyleyen Harun Alptekin, "Özellikle hasta olduğumuz zamanlarda bize iyi geldiğini düşündüğümüz zahter çayını sık sık tüketiyoruz. Amacımız daha çabuk hastalıklarımızı atlatmak ve tamamen doğal olan bu zahter çayını tüketip metabolizmamızı daha da güçlendirmek. Zahter çayının çeşit çeşit faydaları da bulunuyor. Ben sık sık tüketiyorum. İçine limon da sıkarak vitamin oranını da arttırdığımı düşünüyorum. Herkese zahter çayını içmelerini öneriyorum" diye konuştu.

