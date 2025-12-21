Zahter Çayı: Doğal Grip İlacı ve Gaziantep'te Artan Talep

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinde "Dağ kekiği" olarak bilinen zahterten hazırlanan çaya talep arttı. Gaziantep'te soğuk havalarda hasta olan veya hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, doğal çözümler arasında zahtere yöneliyor.

Hazırlanışı ve iddia edilen faydaları

Gaziantep'teki aktarlardan ve çay ocaklarından temin edilen zahter çayı, bölge halkı tarafından grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı sıklıkla tercih ediliyor. Konuya ilişkin olarak Sedat Turan şunları söyledi: "Kışlık zahter dediğimiz çayı biz sadece kışın değil de yazın da çok tüketiriz. Zahteri önce sıcak suda soğuk suyla ıslarız. Soğuk suyla ısladıktan sonra çay süzeğine koyarız. Sonra süzeği bardağın üzerine koyup o şekilde üzerinden sıcak su geçiririz. Gaziantep halkı zahtere biraz daha hakim olduğu için burada daha çok zahter tüketilir. Mesela hatmi çiçeği, ıhlamur haricinde zahtere daha çok yönelir. Bakteri kırıcıdır, soğuk algınlığına iyi gelir, bağışlık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Onun haricinde kanda enfeksiyon varsa onu temizler. Baya bir antibiyotik özelliğe sahiptir".

Fiyat ve satış biçimleri

Habere göre zahter otunun kilogram fiyatı 500 TL olarak kaydedildi; çay olarak servis edildiğinde ise bardağı ortalama 20 TLden müşterilere sunuluyor. Sedat Turan, zahterin hem ot hem de çay şeklinde uygun fiyatlı olduğunu belirterek: "Bir tutam zahterden nereden baksan bir 5-6 çay bardağı çıkarabilirsiniz. Yani şunu tek seferde kullanmanıza gerek yok. 100 gramını 50 liradan satıyoruz. Kilosu 500 liraya geliyor. Zaten alanlar da en fazla 200 gram 300 gram şeklinde alıyorlar. Çok almanıza gerek yok. Bardakla içildiğinde bizim burada çay ocakları 10 TL’ye satıyorlar. Kafeler 20-25 liraya falan satıyorlar. Öyle çok pahalı bir içecek değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın deneyimi ve öneriler

Vatandaşlar, özellikle hastalık dönemlerinde zahter çayını sık tüketerek daha çabuk iyileşmeyi ve bağışıklığı güçlendirmeyi hedefliyor. Harun Alptekin konuyla ilgili olarak şunları aktardı: "Özellikle hasta olduğumuz zamanlarda bize iyi geldiğini düşündüğümüz zahter çayını sık sık tüketiyoruz. Amacımız daha çabuk hastalıklarımızı atlatmak ve tamamen doğal olan bu zahter çayını tüketip metabolizmamızı daha da güçlendirmek. Zahter çayının çeşit çeşit faydaları da bulunuyor. Ben sık sık tüketiyorum. İçine limon da sıkarak vitamin oranını da arttırdığımı düşünüyorum. Herkese zahter çayını içmelerini öneriyorum".

Not: Haberde aktarılan sağlık iddiaları bölge halkının gözlemlerine ve aktarlardaki beyanlara dayanmaktadır; tıbbi tavsiye için sağlık uzmanına danışılması önerilir.

