Zift gibi kararan ocakları jilet gibi yapıyor! Tek malzemeli temizlik tüyosu

Uzun süre kullanıldığında sıcak plaka kirlenebilir. Ocak gözleri yağ, süt veya başka nedenlerden dolayı hemen kararabiliyorlar. Bu kirlilik ev hanımlarını da sıkıntıya sokuyor. Yağlı ocağın temizliği zor gibi görünebilir ancak aslında bunu yapmanın pratik yolları vardır.

"En yaygın yöntem karbonatla temizlemek"





Kararan ocakların temizliğinde karbonat ve su kaynatmanın önemi anlatılıyor. Kiri yumuşatmak için kirli ocak gözlerini karbonatlı sıcak suya batırın. Daha sonra deterjanla ovun ve durulayarak temizleyin.

Cam fırının yüzeyine bol miktarda kabartma tozu serpin. Daha sonrasında ocağın üzerini kaynar suya batırılmış bir bez veya havluyla örtün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. İnatçı kirleri yumuşatır ve temizliği kolaylaştırır.





Sabunu rendeledikten sonra bir kaseye koyun. Daha sonra sabunun üzerine kaynar su dökün ve içine sıcak bir tabak yerleştirin. Bir gece bekledikten sonra durulayın, çamaşır suyu dökün ve telle iyice ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın ve tekrar takın.

Sirke, karbonat, limon gibi doğal deterjanları kullanabilirsiniz. Sirke lekeleri çıkarmada etkilidir.