Zihninizi Açın! Bu Matematik Bulmacasıyla 20 Saniyede Denklemi Çözebilir misiniz?

Bu bulmacada, yiyeceklerin değerlerini bulmanız ve bir denklemi çözmeniz gerekiyor. Bulmacamız şu şekilde

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Bulmacada, bir hamburger, bir patates kızartması, bir kola ve bir elma görüyorsunuz. Her yiyeceğin bir değeri var ve bu değerleri bulmanız lazım. Ayrıca, son satırda bir denklem var ve bu denklemin sonucunu bulmanız lazım. Bulmaca, 20 saniyede çözülebilecek kadar basit ama dikkatli olmanız gerekiyor.





Bulmacanın Çözümü Bulmacanın çözümü için, önce her yiyeceğin değerini bulmalıyız. Bunun için, ilk üç satıra bakalım.

İlk satırda, üç hamburgerin toplamı 30 olduğuna göre, bir hamburgerin değeri 10’dur.





İkinci satırda, bir hamburger (10) ve iki patates kızartmasının toplamı 20 olduğuna göre, bir patates kızartmasının değeri 5’tir.







Üçüncü satırda, bir patates kızartması (5) ve iki kolanın toplamı 9 olduğuna göre, bir kolanın değeri 2’dir.





Şimdi, geçelim cevabımıza; Matematikte, çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarma işlemlerinden önce yapılır. Bu durumda, "5 + 1 X 10" ifadesini hesaplamak için çarpma işlemi önce yapılır ve ardından toplama işlemi gerçekleştirilir.

\[1 \times 10 = 10\]

Dolayısıyla, ifadenin değeri şu şekilde hesaplanır:

\[5 + 10 = 15\]

Sonuç olarak, \(5 + 1 X 10\) ifadesinin değeri 15'tir.



Eğlenceli Matematik Bulmacası: Bu bulmaca, yiyeceklerin değerlerini bulmanız ve bir denklemi çözmeniz gereken eğlenceli bir matematik bulmacasıdır. Bulmacayı 20 saniyede çözebilir misiniz?



Yiyeceklerin Değerini Bulun: Bu bulmacada, hamburger, patates kızartması, kola ve elma gibi yiyeceklerin değerlerini bulmanız gerekiyor. Her yiyeceğin bir değeri var ve bu değerleri bulmak için basit matematik işlemleri yapmanız yeterli.