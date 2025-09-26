Zil Kale'ye 8 Ayda 140 Bin Ziyaretçi: Rize'nin Tarihi Çekimi

Doğa ve tarih tutkunlarının rota merkezi

AYFER KOÇAL - Çamlıhemşin ilçesinin Çat Vadisi'nde, 1. derece arkeolojik sit alanı içinde, sarp bir kaya üzerine kurulu Zil Kale, bu yılın ocak-ağustos döneminde yerli ve yabancı toplam 140 bin ziyaretçi ağırladı.

Kale, denizden 750, dere yatağından 100 metre yükseklikte bulunuyor ve görkemli yapısı ile manzarası sayesinde ilçeyi ziyaret edenlerin uğrak noktası haline geliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Zil Kale'ye özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Avluk, bölgenin hem iyi bir gezi ve durak noktası hem de önemli bir geçiş güzergahı olduğuna dikkat çekti.

Avluk, ziyaretçi yoğunluğuyla ilgili olarak, 'Genelde Orta Doğu'dan misafirlerimiz bölgemizi fazlasıyla tercih ediyorlar. Yurt içinden de vatandaşlarımızın Zil Kalemize yoğun rağbet gösterdiklerini görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Hava koşullarının bu yıl daha elverişli gitmesinin ziyaretçi sayısına olumlu yansıdığını vurgulayan Avluk, 'Vatandaşlarımız "Sis var, gitsek de göremeyiz" endişesi taşıyorlardı. Ama bu sene bölgemiz az yağış aldığı ve o bölgede az sis olduğu için ziyaretçilerimiz Zil Kalemizi fazlasıyla görme ve gezme şansı buldular. Geçen seneye göre kıyasladığımız zaman sadece Zil Kalemiz değil, Ayder'imiz, Çat Vadimiz, İkizderemiz çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Zil Kalemiz, Rize'mizin ve ülkemizin marka değeri ocak ayından itibaren 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.' dedi.

Ziyaretçiler de bölgeden etkilendiklerini dile getirdi. Adıyaman'dan gelen Saadet Çitil, tavsiye üzerine Karadeniz'e geldiğini ve beklediğinden çok daha fazla güzellikle karşılaştığını belirterek, 'Bu kadar güzel olacağını, bu kadar inanılmaz olduğunu tahmin etmiyordum. Çok güzel ve inanılmaz bir yer.' diye konuştu.

Şule Yılmaz ise Zil Kale'nin yapısına hayran kaldığını söyleyerek, 'Yüzyıllar önce insanlar buraya gelip bu yapıyı nasıl yaptılar? Gerçekten şaşılıyor. Bu tarz yapıların bulunması, tarihimizi korumak hoşumuza gidiyor.' dedi.

Almanya'dan gelen Nuriye Gürses de Türkiye'nin her yerinin çok güzel olduğunu ve Zil Kale'ye hayran kaldığını ifade etti.

