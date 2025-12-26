Zilan Çayı Dondu: Erciş’te Dondurucu Soğuklar

Gece sıcaklıkları -10°C’ye kadar indi, çayın büyük bölümü buzla kaplandı

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Zilan Çayı dondu. İlçede etkisini sürdüren soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililerden veya resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü ve bu durum ilçeden geçen Zilan Çayı’nın büyük bir bölümünün buzla kaplanmasına neden oldu. Donan çay, bölgeye kartpostallık görüntüler sundu.

Bölge sakini Mehmet Said Emen, uzun yıllardır bu denli sert bir kış yaşanmadığını ifade etti. Emen, çayın donmasıyla birlikte su debisinin düştüğünü ve bazı noktalarda akışın neredeyse tamamen durduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Soğuk hava koşullarının devam etmesi halinde bölgedeki yaşam ve ulaşımda olumsuz etkilerin sürebileceği belirtiliyor.

