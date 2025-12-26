DOLAR
Zilan Çayı Dondu: Erciş’te Dondurucu Soğuklar

Van’ın Erciş ilçesinde gece sıcaklıklarının -10°C’ye kadar düşmesiyle Zilan Çayı’nın büyük bölümü dondu; bölge kartpostallık görüntülerle karşılaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:00
Gece sıcaklıkları -10°C’ye kadar indi, çayın büyük bölümü buzla kaplandı

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Zilan Çayı dondu. İlçede etkisini sürdüren soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililerden veya resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü ve bu durum ilçeden geçen Zilan Çayı’nın büyük bir bölümünün buzla kaplanmasına neden oldu. Donan çay, bölgeye kartpostallık görüntüler sundu.

Bölge sakini Mehmet Said Emen, uzun yıllardır bu denli sert bir kış yaşanmadığını ifade etti. Emen, çayın donmasıyla birlikte su debisinin düştüğünü ve bazı noktalarda akışın neredeyse tamamen durduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Soğuk hava koşullarının devam etmesi halinde bölgedeki yaşam ve ulaşımda olumsuz etkilerin sürebileceği belirtiliyor.

