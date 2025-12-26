DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

Meteoroloji uyarısı sonrası Battalgazi Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik ve Makine İkmal müdürlükleri koordinasyonunda 24 saat esasına göre karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:44
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından Battalgazi Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Makine İkmal Müdürlükleri koordinasyonunda 24 saat esasına göre teyakkuz durumuna geçti. Belediye, muhtemel kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı.

Ekip ve araç yapısı

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esasına göre görev yapacak 10 ekip, gece ve gündüz vardiyaları halinde sahada olacak. Karla mücadelede aktif olarak kullanılacak araçlar arasında 10 kepçe, 3 bıçaklı kamyon, 10 tuzlama robotu, 4 greyder, 2 dozer ve 7 binek araç bulunuyor. Yaklaşık 100 personel, kar küreme ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yaya yollarında oluşabilecek buzlanma ve kar birikintilerine karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 1 büyük kepçe ve 2 küçük kepçe ile birlikte yaklaşık 130 personel, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sahada görev yapacak.

Makine İkmal Müdürlüğü tarafından karla mücadelede kullanılacak tüm araçların bakım, onarım ve kontrolleri tamamlandı; kepçe, tuzlama robotu ve diğer iş makineleri yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı hazır hale getirildi.

Müdahale planı ve hedefler

Battalgazi Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Ekipler, mahalle içleri ve yaya alanları başta olmak üzere sorumluluk alanlarında yaşanabilecek buzlanma ve kar birikintilerine karşı anlık müdahalelerde bulunacak. Çalışmaların, hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZA GEÇTİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZA GEÇTİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE İÇİN TEYAKKUZA GEÇTİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı
2
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu
3
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika
4
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında
5
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi
6
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz
7
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı