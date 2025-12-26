Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından Battalgazi Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Makine İkmal Müdürlükleri koordinasyonunda 24 saat esasına göre teyakkuz durumuna geçti. Belediye, muhtemel kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı.

Ekip ve araç yapısı

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esasına göre görev yapacak 10 ekip, gece ve gündüz vardiyaları halinde sahada olacak. Karla mücadelede aktif olarak kullanılacak araçlar arasında 10 kepçe, 3 bıçaklı kamyon, 10 tuzlama robotu, 4 greyder, 2 dozer ve 7 binek araç bulunuyor. Yaklaşık 100 personel, kar küreme ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yaya yollarında oluşabilecek buzlanma ve kar birikintilerine karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 1 büyük kepçe ve 2 küçük kepçe ile birlikte yaklaşık 130 personel, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sahada görev yapacak.

Makine İkmal Müdürlüğü tarafından karla mücadelede kullanılacak tüm araçların bakım, onarım ve kontrolleri tamamlandı; kepçe, tuzlama robotu ve diğer iş makineleri yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı hazır hale getirildi.

Müdahale planı ve hedefler

Battalgazi Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Ekipler, mahalle içleri ve yaya alanları başta olmak üzere sorumluluk alanlarında yaşanabilecek buzlanma ve kar birikintilerine karşı anlık müdahalelerde bulunacak. Çalışmaların, hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.

