OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika

OEDAŞ ve ESO, elektrik-elektronik öğrencileri için 'Yeşil Yakalı' eğitimi başlattı; 5 ilde 6 üniversiteden toplam 120 öğrenciye eğitim verilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:29
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika

OEDAŞ ve ESO 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Bir Araya Geldi

5 il, 6 üniversite ve 120 öğrenci hedefleniyor

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ ile Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında, elektrik-elektronik bölümünde eğitim gören öğrencilerin 'Yeşil Yakalı' sertifikası almasını amaçlayan kapsamlı bir iş birliği başlatıldı.

İş birliğinin, OEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ildeki 6 üniversitedeki öğrencileri kapsadığı ve üniversiteler tarafından belirlenen toplam 120 öğrencinin programa katılacağı belirtildi. Eğitimler, sahaya dönük bilgi ve uygulamaları ön plana alacak şekilde planlandı.

Program içeriği, ESO'nun 'Yeşil Yakalı Akademisi' programından uyarlanarak hazırlandı. Eğitimin ana başlıkları arasında AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) yer alıyor. Ayrıca sürdürülebilirliğin sanayi uygulamalarına yansımaları, karbon ayak izi, ölçüm-raporlama süreçleri ve dönüşüm yaklaşımları da öğrencilere aktarılacak.

Projede planlanan eğitimlerin ilki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde gerçekleştirildi. Yetkililer, programın hem öğrencilerin mesleki donanımını güçlendireceğini hem de sanayinin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

OEDAŞ ve ESO iş birliği, genç mühendis adaylarını yeşil ekonominin gerektirdiği bilgi ve becerilerle buluşturmayı hedefleyerek, enerji sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine önemli bir katkı sunuyor.

