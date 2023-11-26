Zonguldak, Bartın, İstanbul, Ankara ve birçok ilde sürpriz gelişme! Buz gibi soğuklar bıçak gibi kesilecek

Meteoroloji uzmanları, yayımladıkları son hava tahmin raporlarıyla önemli bilgileri paylaştı. Batı bölgesinde birçok ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve bazı bölgelerde kar yağışı görüleceği öne çıkıyor.

Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına ulaşması bekleniyor. Ancak, haftanın ilerleyen günlerinde yine soğuk hava dalgasının etkisini göstermesi öngörülüyor.





Meteoroloji uzmanları, yayımladıkları haritada pazar günü İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı beklendiğini vurguladı. Batı bölgelerinde mevsim normallerinde seyreden hava görülürken, birçok ilde kar yağışı uyarıları yapıldı.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarının etkisiyle Zonguldak'ta okullar tatil edildi. Zonguldak Valisi, kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz etkilenen Kdz. Ereğli ilçesindeki tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de belirtilen tarihlerde iki gün idari izinli sayılacak.

Hava durumu raporlarına göre, vatandaşlar önümüzdeki günlerde sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmalı ve özellikle kar yağışı uyarılarına hassasiyetle yaklaşmalıdır. Meteoroloji uzmanları, halkın güvenliği için gerekli tedbirleri alarak bilgilendirici bir rol üstlenmeye devam ediyor.