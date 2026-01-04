Zonguldak Ereğli'de Kardan Adama Şaşırtan Saldırı: 'Bana çarptı' Diyerek Parçaladılar

Zonguldak Ereğli'de kardan adama saldırı

Gece yarısı yaşanan olay güvenlik kamerasında

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Karadeniz Ereğli ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Esnaf Tuğçe Bostancı'nın saatlerce uğraşarak yaptığı kardan adam, gece yarısı geçiş yapan iki genç tarafından hedef alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre; gençlerden biri kardan adamın yanından geçerken durdu ve şaka amaçlı sesini değiştirerek arkadaşına dönüp "Yasin kurtar beni, bana çarptı" diye bağırdı. Bu çağrı üzerine arkadaşı, senaryoya uyarak kardan adama saldırdı.

Gençler tekme ve yumruklarla kardan adamın gövdesini parçaladı; baş kısmını koparıp yanlarında götürdüler. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Esnafın tepkisi

Sabah dükkânını açtığında emeğinin yok olduğunu gören Tuğçe Bostancı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşkınlığını dile getirdi. Bostancı, "Bugün kardan adamı tamamlamayı düşünüyorduk. Ancak gece saldırıya uğramış. Üzüldüm ama kameradan parçaladıklarını gördüm. Amaçlarını bilemiyorum. Eğlenmek istediler herhalde ama birazcık üzücü bir durum oldu açıkçası. Kendilerini tanımıyorum. Amacınız neydi bilmiyorum ama umarım eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum." dedi.

