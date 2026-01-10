Zonguldak'ta şizofreni hastası eşiyle yaşayan anne: Konteyner ev umudu

Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Eşiyle Yaşayan Aileye Konteyner Ev Umudu

Zonguldak'ta yaşayan 41 yaşındaki Hülya Kiret, şizofreni hastası eşi 56 yaşındaki Cemil Kiret ve iki çocuğuyla çatısı akan, ısınma sorunu bulunan bir evde kışı zorlukla geçiriyor. Aile, Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak Küme Evleri mevkisinde ikamet ediyor ve geçimlerini hasta bakım aylığı ile sağlamaya çalışıyor.

Evdeki koşullar ve anne Hülya'nın çaresi

Hülya Kiret, 20 yıllık evliliği boyunca eşinin hastalığı ve maddi imkansızlıklarla mücadele ettiğini anlattı. Evin tavanının aktığını, tuvalet ve banyonun kullanılamaz durumda olduğunu, mutfak ve çocukların düzgün yatacak yerinin olmadığını belirtti.

"23 senedir bu küçük yerde yaşıyoruz. Eşim şizofren hastası olduğu için çalışamıyor, 20 senedir onun hastalığıyla uğraşıyorum. Evimizin tavanı akıyor, yıkılmak üzere. Yanlar açık olduğu için zor ısınıyoruz. Mutfağım yok, çocuklarımın düzgün yatacak yeri yok. Tek dileğim çocuklarımın bir odası olması, onların rahat etmesi. Sabahları çocuklarımın güne rahat bir şekilde uyanmasını istiyorum"

Mahalle muhtarı durumu yetkililere taşıdı

Kırat Mahallesi Muhtarı Kadirhan Aşkar, mahalle ziyaretleri sırasında ailenin durumunu görüp konuyu Kaymakamlık ve Gelik Belediyesi'ne iletti. Muhtar, ailenin yaşam kalitesini artırmak için prefabrik konteyner ev çözümünü düşündüklerini söyledi.

"Hülya abla ve Cemil abinin evlerini ziyaret ettiğimde durumun vahametini gördüm. Tuvaleti, banyosu, mutfağı, tavanı her yeri çok kötü durumda. Ailenin yaşam kalitesini artırmak için prefabrik bir konteyner ev düşündük. Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan ve hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz"

Belediye başkanından hızlı çözüm planı

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, mevcut evin kış şartlarında dört kişinin kalmasına uygun olmadığını vurguladı. İnşaatın zaman alacağına dikkat çekerek, kısa sürede yerleştirilebilecek hazır konteyner ev planladıklarını açıkladı.

"Kaymakam Hanım ile burayı gezdiğimizde manzara hiç hoşumuza gitmedi. Tam kış gününde burada 4 kişinin kalması çok zor. Mevcut evi iyileştirmek yeterli olmayacak. Bu nedenle maliyeti olsa da buraya hazır bir konteyner koymayı planladık. İnşaata başlasak aylar sürer ama konteyneri birkaç günde yerleştirebiliriz. Şimdi maddiyat kısmını çözmeye çalışıyoruz. Çevreden, eşten dosttan ve hayırseverlerden destek bekliyoruz. Hedefimiz bu aileyi kısa sürede sağlıklı ve sıcak bir ortama kavuşturmaktır"

Muhtarın ve belediye başkanının çağrısı, hayırseverler ve yetkili kurumların desteğiyle ailenin kısa sürede güvenli ve sıcak bir yaşam alanına kavuşturulması yönünde yoğunlaşıyor.

ZONGULDAK’TA ŞİZOFRENİ HASTASI EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN 41 YAŞINDAKİ HÜLYA KİRET, ÇATISI AKAN, DUVARLARI YIKILMA TEHLİKESİ TAŞIYAN VE ISINMA SORUNU YAŞANAN EVDE ZORLU KIŞ ŞARTLARINA EŞİ CEMİL KİRET İLE DİRENİYOR.