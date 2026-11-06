Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

Kırıkkale'de trafik kazası:

Kırıkkale'nin Bayraktepe Mahallesi, terminal üst köprü girişinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Ö.B. yönetimindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Kırşehir yol ayrımından geçiş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Ö.E.A. idaresindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı; hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnceleme ve trafik düzeni:

Olay yerinde polis ve trafik ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı ve bölgedeki ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRIKKALE'DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.