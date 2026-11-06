Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya süren bir şebeke tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, geniş çaplı teknik ve fiziki takipler ile MASAK raporlarını değerlendirdi.

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen zanlılardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 21 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen deliller ve mali tespitler:

Şüphelilerin hesap hareketleri ve fiziki deliller incelendiğinde, hesaplarda yaklaşık 650 milyon TL tutarında işlem hareketi tespit edildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve doküman ile birlikte 300 bin TL, 54 bin Euro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 altın ele geçirildi. Ayrıca şebeke üyelerinin suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında toplanan delillerin detaylı incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi süreci devam ediyor. Yetkililer, hukuki işlemler tamamlanana kadar soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda 21 şüpheli tutuklandı