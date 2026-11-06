Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı

kaza bilgileri:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
müdahale ve tahliye:
Olay yerine ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, gerekli müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
soruşturma başlatıldı:
Kaza ile ilgili olarak yetkililerce olay yerinde inceleme yapıldığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
DİYARBAKIR’DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
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